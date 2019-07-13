"ميناء صحار " يكرم 300 مشارك في ختام "صيفي تعليمي"

صحار – الرؤية

احتفل ميناء صحار والمنطقة الحرة باختتام برنامج "صيفي تعليمي" في نسخته الثامنة، واستضافت كلية عمان البحرية الدولية الحفل الذي شهد تكريم 300 من المشاركين في البرنامج ومنحهم شهادات تقدير وجوائز خاصة احتفاءً بتخرجهم، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في المديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة، إلى جانب أعضاء الإدارة من ميناء صحار والمنطقة الحرة وكلية عمان البحرية الدولية.

وقال الدكتور خالد راشد البلوشي، مدير دائرة البرامج التعليمية بشمال الباطنة: يتميز برنامج صيفي تعليمي 2019 بأنه يقدم الجديد من حيث منهجية تعلم اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع مرحلة الصف الحادي عشر من التعليم ما بعد الأساسي وفق رؤية تعليمية تتوافق مع التطور الذي عليه الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج، وإعطاءهم المزيد من المهارات اللغوية في الكتابة والتحدث وحل الأسئلة والأنشطة التعليمية الأخرى في هذا الجانب، إضافة إلى دورات تدريبية وورش متخصصة تشمل: الروبوت والحاسب الآلي والألعاب التعليمية والتشكيل الفني والتصوير الضوئي وتنمية الذات وغيرها. وتم تصميم البرنامج الصيفي التعليمي الذي ينظمه ميناء صحار والمنطقة الحرة سنويًا ليقدم لطلاب المدارس تدريبًا على شكل حلقات عمل تعزز من مهاراتهم استعدادًا لدخولهم مرحلة التعليم الجامعي إلى جانب تعزيز فرص عملهم المستقبلية.

وأضاف البلوشي: تطور البرنامج خلال السنوات الماضية سواء من حيث المحتوى أو من حيث البيئة الجغرافية التي يشملها البرنامج؛ حيث إنه توسع ليشمل الكثير من ولايات المحافظة، بالإضافة إلى آلية اختيار الطلبة التي تعتمد على نتائجهم في التحصيل الدراسي والتي يتم الحصول عليها تلقائيا من البوابة التعليمية، حيث يعمل البرنامج على تحقيق أقصى استفادة للطلبة المشاركين بما يؤهلهم للحصول على نتائج مميزة في شهادة الدبلوم العام. ومن هنا نقول كل الشكر لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة لتنظيمها لهذا البرنامج المميز.

ومن جانبه، قال سويد الشميسي، المدير التنفيذي لشؤون الشركة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: إنّ البرنامج الصيفي التعليمي هو مبادرة مهمة جدًا يتم انتظارها بفارغ الصبر كل عام في ميناء صحار والمنطقة الحرة، ونحن سعداء جدًا بالملاحظات الإيجابية التي يتلقاها كل عام. بالإضافة إلى ذلك، نود أن نهنئ أيضًا كل من شارك في النسخة الثامنة من البرنامج ونتمنى لهم كل التوفيق في مستقبلهم المهني، كما نتطلع للترحيب بمجموعة أخرى من الطلاب المتفوقين والطموحين في العام المقبل.