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النسور الخضر vs محاربو الصحراء .. من يُكمل المشوار إلى نهائي أمم إفريقيا؟

السبت 13 يوليو 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

النسور الخضر vs محاربو الصحراء .. من يُكمل المشوار إلى نهائي أمم إفريقيا؟

 

القاهرة - الوكالات

تُعتبر نيجيريا واحدة من أكثر الفرق التي شاركتْ في نهائيات كأس الأمم الإفريقية؛ فالنسور يظهرون في البطولة القارية الأبرز للمرة الـ18 في النسخة الجارية من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 .

ويكتسبُ رفاق أحمد موسى العزم مع كل مباراة في البطولة الحالية، بعدما أنهوا دور المجموعات في الترتيب الثاني لمجموعة الثانية بالإسكندرية؛ فنجحوا في دور الـ16 في إسقاط حامل اللقب الكاميرون، ثم جنوب إفريقيا في دور الثمانية، ليضربوا موعدا مع محاربي الصحراء اليوم الأحد في نصف نهائي البطولة.

تاريخيًّا، تلعب النسور السوبر في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ15، اليوم، على استاد القاهرة الدولي، بعدما غابت في 2015 و2017؛ إذ تسعى نيجيريا التي حصدت اللقب في 1980، 1994 و2013 لتجاوز عقبة ثعالب الصحراء الجزائر، لتبلغ نهائي كأس الأمم للمرة السابعة في تاريخها، أملاً في إضافة نجمة رابعة.

وفي المقابل، بدا الجزائر كفريق بعيد عن المنافسة، غير أنه بات أحد المرشحين بقوة لنيل اللقب من مباراة لأخرى. وحقق الجزائر أربعة انتصارات وتعادل (أتبعه فوز بركلات الترجيح) في خمس مباريات هي حصيلة ثعالب الصحراء الجزائر حتى الآن، بعدما أتت من بعيد، بمعاناة لأشهر عديدة على صعيد اللاعبين والتغيير في الإطار الفني (خمسة مدربين في 3 سنوات).

وتغير شكل الجزائر مع بلماضي لاعب مانشستر سيتي وأولمبيك مارسيليا السابق، على مستوى التكتيك والانضباط؛ تزامنا مع نتائج إيجابية للغاية فهم أفضل خط هجوم بتسجيل 10 أهداف، أفضل دفاع باستقبال هدف وحيد.

هذه هي سابع مرة تتأهل فيها الجزائر للمربع الذهبي بكأس الأمم الأفريقية بعد 1980، 1982، 1984، 1988، 1990 (لقبها الوحيد) و2010. نصف النهائي الذي سيفتح باب النهائي للجزائريين المتعطشين لوضع نجمة ثانية على قميصهم.

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