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بسمة آل سعيد ترعى أنشطة "WINTRADE" في بريطانيا

السبت 13 يوليو 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

شاركت السيدة بسمة آل سعيد في أسبوع Wintrade، أكبر حدث مستقل في المملكة المتحدة يركز على حالة المؤسسات والتجارة الدولية.

وألقت خطاب ترحيب في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، إلى جانب خطاب يستهدف تمكين المرأة بعنوان "بناء مرونتك الشخصية" في معهد ديلويت.

 

وتم تصميم WINTRADE WEEK لمساعدة المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال على اختراق الشريط الأحمر للتداول على الصعيدين الوطني والدولي وتعلم كيفية التجارة لبناء ميزة تنافسية، ودفع فرص عمل جديدة، وخفض التكاليف وتسريع جهود الابتكار.

واشتمل الأسبوع على فعاليات متنوعة لإبراز قصص النجاح عبر عدة ورش عمل نسائية، إلى جانب بحث قضايا الصحة النفسية في عالم سيدات الأعمال. وانتهى الأسبوع بمكافئة عدد من النساء من مختلف الفئات، تم ترشيحهم للفوز في ختام فعاليات الأسبوع.

من جهة أخرى شاركت السيدة بسمة آل سعيد في إطلاق كتاب عن "الصحة النفسيّة مع الوعي" بعنوان "RESET" ومن المنتظر صدوره رسميا في أكتوبر المقبل.

 

 

 

 

 

 

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