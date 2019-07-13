السبت, 13 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"عمان البحرية" تُكرّم المشاركين في "صيفي تعليمي"

السبت 13 يوليو 2019 05:57 م بتوقيت مسقط

thumbnail (31)
thumbnail (33)
thumbnail (39)
thumbnail (41)

صحار – الرؤية

أسدلت كلية عمان البحرية الدولية بصحار الستار على فعاليات برنامج "صيفي تعليمي" والذي أقيم بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة وبدعم من ميناء صحار والمنطقة الحرة. برعاية سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون ميناء صحار والمنطفة الحرة، وبحضور الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية بشمال الباطنة.

وقدّم سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون ميناء صحار والمنطقة الحرة في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الشكر لكل من ساهم في إنجاح البرنامج في نسخته الثامنة، مشيرا إلى أنّ برنامج "صيفي تعليمي" ومنذ بداية انطلاقته في عام 2012 يشهد تطوراً مستمراً نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه على مدى السبع سنوات الماضية. وأضاف الشميسي أن دعم الشركة لبرنامج صيفي تعليمي يأتي من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية التي تلتزم بها الشركة اتجاه كافة أفراد المجتع المحلي لخلق جيل مزود بالمعلومات المناسبة والتي تمكنه من توظيف الأدوات الفعّالة في الحصول على درجات تحصيلية عالية في الدبلوم العام وتمكينهم من الحصول على مستقبل وظيفي واعد.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات؛ منها فقرة لإظهار قدرات الطلبة في اللغة الإنجليزية، وبعض اللغات العالمية كاليابانية والإيطالية والتركية، إلى جانب عرض فيلم حول مسيرة البرنامج، وفقرة الورش التدريبية لإظهار المهارات العلمية والحياتية والفنية التي اكتسبها الطلبة.

وألقت الطالبة إيناس البطاشية كلمة الطلاب، قدمت فيها الشكر للقائمين على البرنامج من إداريين ومعلمين ومدربين، كما تقدمت بالشكر لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة وكلية عمان البحرية الدولية.

وفي الختام كرّم راعي المناسبة الجهات الداعمة والراعية والعاملين في البرنامج، والطالبة والطالبات المتميزين، والحاصلين على الدرجات العالية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 يونيو 2019

300 مشارك ببرنامج "صيفي تعليمي" بكلية عمان البحرية الدولية في صحار

المزيد

16 أغسطس 2016

تكريم المشاركين في برنامج صيفي تعليمي بشمال الباطنة

المزيد

15 أغسطس 2016

الاطلاع على سير العمل في برنامج (صيفي تعليمي) بشمال الباطنة

المزيد

05 يوليو 2017

300 طالب وطالبة على مقاعد برنامج صيفي تعليمي بشمال الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الساعدي: فلكيًا.. وقفة عرفة 10 أغسطس

المحليات - أخبار

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

نظام تصويت جديد في انتخابات الشورى للعمانيين المقيمين بالخارج

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة 4 أشخاص في حادث تصادم بالجبل الأخضر

المحليات - أخبار

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

توحيد الجوانب التشغيلية والإدارية بين "مواصلات" و"الوطنية للعبارات"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

10 فوائد للقوانين الاستثمارية الجديدة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إعلان أسفل الأكثر قراءة