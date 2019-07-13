"عمان البحرية" تُكرّم المشاركين في "صيفي تعليمي"

صحار – الرؤية

أسدلت كلية عمان البحرية الدولية بصحار الستار على فعاليات برنامج "صيفي تعليمي" والذي أقيم بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة وبدعم من ميناء صحار والمنطقة الحرة. برعاية سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون ميناء صحار والمنطفة الحرة، وبحضور الدكتور خالد بن راشد البلوشي مدير دائرة البرامج التعليمية بشمال الباطنة.

وقدّم سويد بن سعيد الشميسي المدير التنفيذي لشؤون ميناء صحار والمنطقة الحرة في كلمته التي ألقاها بالمناسبة الشكر لكل من ساهم في إنجاح البرنامج في نسخته الثامنة، مشيرا إلى أنّ برنامج "صيفي تعليمي" ومنذ بداية انطلاقته في عام 2012 يشهد تطوراً مستمراً نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه على مدى السبع سنوات الماضية. وأضاف الشميسي أن دعم الشركة لبرنامج صيفي تعليمي يأتي من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية التي تلتزم بها الشركة اتجاه كافة أفراد المجتع المحلي لخلق جيل مزود بالمعلومات المناسبة والتي تمكنه من توظيف الأدوات الفعّالة في الحصول على درجات تحصيلية عالية في الدبلوم العام وتمكينهم من الحصول على مستقبل وظيفي واعد.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات؛ منها فقرة لإظهار قدرات الطلبة في اللغة الإنجليزية، وبعض اللغات العالمية كاليابانية والإيطالية والتركية، إلى جانب عرض فيلم حول مسيرة البرنامج، وفقرة الورش التدريبية لإظهار المهارات العلمية والحياتية والفنية التي اكتسبها الطلبة.

وألقت الطالبة إيناس البطاشية كلمة الطلاب، قدمت فيها الشكر للقائمين على البرنامج من إداريين ومعلمين ومدربين، كما تقدمت بالشكر لشركة ميناء صحار والمنطقة الحرة وكلية عمان البحرية الدولية.

وفي الختام كرّم راعي المناسبة الجهات الداعمة والراعية والعاملين في البرنامج، والطالبة والطالبات المتميزين، والحاصلين على الدرجات العالية.