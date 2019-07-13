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الساعدي: فلكيًا.. وقفة عرفة 10 أغسطس

السبت 13 يوليو 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

الساعدي: فلكيًا.. وقفة عرفة 10 أغسطس

مسقط - الرؤية

 

قال الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي أنّ هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ سيقترن بالشمس -بإذن الله تعالى- عند الساعة السابعة والدقيقة 12 و53 ثانية صباح يوم الخميس الموافق 1/8/2019م (بالتوقيت المحلي للسلطنة) وبحسب الحسابات الفلكية، ستكون رؤية الهلال مساء يوم الخميس صعبة في بعض محافظات السلطنة (لكن غير مستحيلة).

وسيشاهد الهلال من قبل بعض الدول العربية والإسلامية، حيث يمكث الهلال 27 دقيقة و36 ثانية بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) ويكون على ارتفاع حوالي 6 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه سيكون يوم الجمعة 2/8/2019م غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1440، وبذلك سيكون يوم السبت 10/8/2019م وقفة عرفه ويوم الأحد 11/8/2019م الموافق 10 ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على جميع المسلمين بالخير والبركة وجعل أيامه سلام ووئام.

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