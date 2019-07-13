"التربية" توقع اتفاقية لتمويل وتجهيز مختبر "STEM" للابتكارات العلمية بمسقط

مسقط – الرؤية

وقعت وزارة التربية والتعليم مُمثلة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمُحافظة مسقط مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز المسال مؤخراً اتفاقية تمويل وتجهيز مختبر(STEM) التعليمي، وذلك بديوان عام الوزارة.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، ومن جانب المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز المسال راشد بن عبدالله النصري نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وحول أهمية توقيع هذه الاتفاقية والهدف منها، قال الدكتور علي بن حميد الجهوري المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إنشاء مختبر(STEM) التعليمي الأول الذي يُعنى بالابتكارات العلمية لدى أبنائنا الطلبة بمُحافظة مسقط تماشيًا مع اهتمام الوزارة بالابتكارات والإبداعات العلمية، وبالتعليم التقني والتكنولوجي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والذي بدوره سيوفر بيئة علمية مناسبة لهم في مجال هذه التطبيقات العلمية والابتكارية التي تتلاءم مع المناهج الدراسية، ويتضمن هذا المختبر عدة أقسام، منها: قسم للابتكارات العلمية، وقسم للروبوت، وقسم آخر يعنى بالإنترنت والبرمجيات، وسيتم تنفيذ هذا المختبر خلال الشهرين المُقبلين من العام الحالي، و سيتم افتتاحه تزامنًا مع انطلاق مهرجان عمان للعلوم 2019م.

من جانبه قال راشد بن عبدالله النصري نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: يأتي هذا المشروع ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسة، ونحن فخورون بأن تكون هنالك شراكة قائمة بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم، فيعد هذا المشروع هو استكمال للمشروع الوطني الذي تبنته الوزارة لدعم وتنمية الجوانب المعرفية الابتكارات والعلوم التكنولوجية في المدارس، حيث قمنا بتنفيذ ما يقارب(10) مراكز مختلفة في هذه الجوانب في مختلف محافظات السلطنة، واليوم نسعى إلى تنفيذ هذا المشروع في محافظة مسقط، والذي سيكون مكملا لهذه المراكز، والذي سيتضمن كافة الأركان التي تنمي الجوانب المتعلقة بالمعارف والتكنولوجيا والابتكارات العلمية لدى أبنائنا الطلبة.