500 ألف ريال لفائزين بحساب التوفير "الكنز" من البنك الوطني العُماني

الرؤية – نجلاء عبدالعال

فاز اثنين من عملاء البنك الوطني العُماني سعداء الحظ بجائزة 250 ألف ريال عُماني لكل منهما، وذلك في السحب النصف سنوي لحساب التوفير ’الكنز‘، وبذلك يتخطى عدد العملاء الذين حالفهم الحظ في الفوز بجوائز سحوبات البنك أكثر من 19,000 عميل على مدار أعوام.

وبهذه المناسبة أقام البنك حفلاً تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري، وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وبحضور أعضاء الإدارة العليا للبنك الوطني العُماني، إلى جانب عدد من عملاء حسابات ’الصدارة‘ والعملاء الحكوميين وذلك في مطعم روزنة.

وبجوائز تتجاوز الثلاثين مليون ريال عُماني كافأ البنك بها عملاءه على مدار عقدٍ من الزمن، وقد جاء سحب شهر يونيو بالإضافة إلى السحب نصف السنوي الكبير ليشهد فوز 10 من العملاء بجوائز قيمتها 200,000 ريال عُماني. حيث فاز 5 من عملاء البنك بمبلغ 25,000 ريال عُماني لكل عميل، اثنان منهم من عملاء حسابات إدارة الثروات ’الصدارة‘. بينما فاز 5 من عملاء حساب ’مزايا‘ بمبلغ 15,000 ريال عُماني لكل منهم خلال السحب الحصري ربع السنوي. ولم تقتصر جوائز البنك على ذلك، بل تضمنت أيضاً فوز 10 من العملاء وغير العملاء من الحضور بجوائز نقدية فورية قيمتها 500 ريال لكلٍ منهم. هذا، وفي نسخة العام 2019، يتيح البنك الفرصة أمام 1,273 من عملائه للفوز بجوائز حساب التوفير ’الكنز‘ والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3,251,000 ريال عُماني.

وقال جون تشانج، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: "بدأت قصة الكنز في عام 1995 ومنذ ذلك الحين وقيمة الجوائز وعدد الفائزين في ازدياد مستمر. وعلى مدار أعوام، نجحنا في إيجاد فارقٍ ملموسٍ في حياة عملائنا وها نحن نتيح أمامهم فرصاً أكثر وجوائز أكبر من أي وقت مضى. ويُعد السحب نصف السنوي على الجائزة الكبرى لحساب ’الكنز‘ ترجمة فعلية لثمار ثقافة الادخار. وقد حظي اثنان من سعداء الحظ من عملائنا بفرصة الفوز بجوائز قيمة نظير إدخارهم وكونهم من عملائنا الأوفياء". وأضاف: "ولن تقتصر جوائزنا على ذلك فحسب بل لدينا أيضاً ثاني سحوباتنا نصف السنوية الكبيرة في شهر ديسمبر المقبل".

ويواصل حساب التوفير الكنز غرس ثقافة التوفير لدى العملاء وتشجيعهم على الادخار لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم المالية سواء للتعليم، أو الزواج، أو إمتلاك منزل، أو شراء سيارة، أو الاستعداد للتقاعد. ويتأهل عملاء البنك تلقائياً للدخول في السحوبات الشهرية بشرط الاحتفاظ بمتوسط رصيد 100 ريال عُماني في حساب ’الكنز‘ الخاص بهم.