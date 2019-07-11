خواطر تربوية.. من وسائل تقويم اللغة الإنجليزية (18)

حمدي عبد الله أبو سنة | خبير تربوي مصري

التقويم من أهم العناصر الي يقوم بها المعلم وله أهداف متنوعة. ويوجد التقويم القائم على دراسة منهج محدد وهو السائد فى المدارس ومعاهد اللغات. ويكون فيه التقويم في نهاية المقرر أو جزء منه مثل نهاية الفصل الدراسي الأول وهذا هو التقويم النهائي. ويوجد أيضا التقويم الذي يقيس مدى حدوث تقدم في التحصيل من عدمه. ويوجد تقويم يهدف إلى تشخيص نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لتصميم دروس علاجية لها. وتقويم تحديد المستوى لتحديد الفروق الفردية في مجال القدرات اللغوية لتنميتها وتوزيع الدارسين إلى مجموعات متجانسة المستوى والاستعداد.

وتوجد اختبارات عالمية لتقييم التمكن والإتقان لمادة اللغة الإنجليزية مثل تويفل والآيلتس. وأعتقد أن أحدثها هو اختبار Aptis والذي طوره المجلس الثقافي البريطاني لتقييم قدرة الفرد على التواصل باستخدام مهارات اللغة الأربعة وقد جرت العادة أن يكون هذا الاختبار على الكمبيوتر ولكن بمكن القيام بالاختبار بالشكل التقليدي وهذا الاختبار مخصص للاستخدام داخل المؤسسات والشركات.

بعض وسائل التقويم: تتنوع الوسائل بشكل كبير من أجل التعرف على مستوى التحصيل بعد دراسة المنهج المقرر للمبتدئين وحتى مستوى الإتقان التام. وقد حددت وزارة التربية والتعليم المصرية والأزهر الشريف مواصفات فنية لتقييم التلاميذ ونستعرض بعضها.

1/ الخط: يكون للصفوف الدنيا ويطلب من التلاميذ في العادة نسخ الجملة كما هي بنفس علامات الترقيم ولكن يؤخذ بعين الاعتبار المسافة بين الحروف وبين الكلمات بشكل معقول.

2/ الترقيم: المقصود هنا هو النقطة في نهاية الجملة الخبرية وعلامة الاستفهام في نهاية السؤال ومتى نستخدم الحروف الكبيرة وعلامة التعجب والفاصلة أو الشولة وهذا السؤال للصفوف العليا.

3/ المزاوجة: ويتكون من عمودين أحدهما مثير والآخر استجابة على أن يحتوي عمود الاستجابة أجزاء تزيد عن عمود المثير وبالنسبة لتلاميذ الدمج فإن سؤال المزاوجة يعتمد على نفس العدد في المثير والاستجابة ويكون لهم المزاوجة بين العدد المكتوب حسابيا والعدد المكتوب بالحروف. وهذا السؤال يناسب المرحلة الإبتدائية وهو يقيس قدرات التذكر والتصنيف وإدراك العلاقات كما أنه يقلل من التخمين.

4/الإكمال: وتكون إكمال الحروف الناقصة بأن توجد صورة وتحتها الكلمة تبدأ بالحرف الأول والمطلوب إكمال باقي الحروف. أما تلاميذ الدمج فإنه يطلب منه إكمال حرف واحد ناقص في الكلمة ويعتمد التلميذ على استرجاع الحروف. كما يوجد إكمال بالكلمات ويختار التلميذ كلمة مناسبة من بين عدة كلمات وعادة تكون الكلمات أكثر من الفراغات أو تساويها في العدد ويمكن أن تكون الكلمات غير موجودة وإكمال بكلمات من عندك. ويمكن أن يكون الإكمال مفتوح وغير مقيد وذلك في أسئلة القصة. عموما يجب أن يكون معرفة أساسية وفى حالة الحروف الناقصة تكون الحروف المتحركة .

5/ الاختيار من متعدد: هذا السؤال من أكثر الأسئلة الموضوعية انتشارا لمميزاته ويقوم على قدرة التلميذ على اختيار الإجابة الصحيحة من بين ثلاث إجابات للصفوف الدنيا وأربع إجابات للصفوف العليا. ويتميز هذا السؤال بأنه يغطي جزء كبير من المنهج كما يتميز ببعده عن الذاتية وسرعة تفكير التلميذ في الاختيار وسهولة التصحيح للمعلم ويعتبر مناسب لضعاف التلاميذ غير أنه يحتاج جهدا كبيرا من معد الإمتحان وبه قدر كبير من التخمين كما يتأثر بعامل الألفة.

6/ الصواب والخطأ: ويمكن أن يندرج تحت بند الاختيار من متعدد ولكنه اختيار من متعددين اثنين ويقيس قدرة التلميذ على الاسترجاع ويمكن أن نطلب من التلميذ تصويب العبارة الخطأ. ويأتي على شكل صورة تحتها أربع جمل والتلميذ يقرأ الجملة ثم يضع علامة "صح" أمام العبارة الصحيحة التي تتماشى مع الصورة أو علامة "خطأ" أمام العبارة التي لا تتماشى مع الصورة. أو يمكن أن توجد قطعة فهم وتحتوي على هذه النوعية من الأسئلة ويمكن الإجابة بالرجوع إلى النص. ويجب أن تركز الجملة على فكرة واحدة فقط و عدم استخدام النفى و النفى المزدوج و أن تتساوى الجمل من ناحية الطول .

7/ إعادة الترتيب: يمكن أن يكون الترتيب لمجموعة من الأعداد ويمكن ترتيبهم تصاعديا ويمكن أن يكون لمجموعة من الحروف لتشكيل كلمة ذات معنى معروف كما يمكن أن يتم الترتيب لمجموعة كلمات لا يتجاوز عددها خمس كلمات مع وضع خط تحت الكلمة التي سيبدأ بها التلميذ ويكون بذلك جملة خبرية أو استفهام ويتم تقييم علامات الترقيم لهذه الجملة وهذا السؤال يقيس قدرات التذكر والربط وإدراك العلاقات.

8/ أسئلة الكتابة أو المقال: وفيها نطلب من التلميذ أن يكتب باللغة الإنجليزية جملة تحت الصورة أو ثلاث جمل صور تحت الصورة أو يكتب فقرة مكونة من أربع جمل تحت الصورة وهذا يتم بشكل تدريجي من الصفوف الدنيا. كما يمكن أن نطلب من التلميذ أن يكتب بريد إلكتروني أو رسالة أو فقرة تدور حول موضوع معين. هذه الأسئلة تعطي للتلميذ الحرية في الإجابة وتقيس قدرة التلميذ على تنظيم الأفكار و الإبداع غير أن التصحيح يخضع للذاتية ويستغرق وقت فى التصحيح و يتأثر بالحفظ

وفي النهاية نلاحظ أن المعلمين يركزون على وسائل التقويم أكثر من تركيزهم على أهداف منهج اللغة الإنجليزية فتحول بذلك التدريس من لغة تواصل إلى مادة نجاح ورسوب. وليس كل ناجح في اللغة الإنجليزية قادر على توظيف اللغة في التواصل مع الغير.