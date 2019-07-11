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"الصحة" تستجيب لـ"الرؤية": خطط لتخفيف زحام مراكز فحص اللياقة الطبية

الخميس 11 يوليو 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

"الصحة" تستجيب لـ"الرؤية": خطط لتخفيف زحام مراكز فحص اللياقة الطبية

مسقط - الرؤية

 

أصدرتْ المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، أمس، تنويهًا نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"؛ أكَّدت من خلاله تعاملها مع الازدحام الشديد في مراكز فحص اللياقة الطبية بالمحافظة (الأمراض المعدية سابقًا).

وأشارتْ المديرية إلى إعداد خطط واتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة لاستيعاب جميع المراجعين، مُؤكدة التزامها بمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على هذا "الوضع الاستثنائي".

وتثمِّن "الرؤية" حرص "الصحة" -ممثلة في المديرية العامة للخدمات الطبية بمسقط- على التفاعل النشط مع ما ينشر عبر وسائل الإعلام الوطني، أو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ واستجابتها السريعة لكل ما من شأنه أن يُسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتقديمها بما يليق بسمعة السلطنة.

وكانت "الرؤية" قد نشرت في عددها الصادر أمس الأول (2657) استطلاعًا< رصدت من خلاله -بالصور والفيديو- حالات الزحام في عدد من مراكز فحص الأمراض المعدية؛ مُستعرضة تجارب وتعليقات عدد من المراجعين لهذه المراكز من الوافدين والمواطنين الذين يضطرون لإنهاء إجراءات عاملات المنازل لديهم بأنفسهم.

كما خصصت "الرؤية" كلمتها، أمس الأول، عن القضية ذاتها؛ مُتضمنة اقتراحا بالاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في المجال الطبي؛ من خلال الاعتماد "الطبي والأمني" لعدد من المستشفيات والمراكز الملائمة؛ بهدف توسيع دائرة تقديم هذه الخدمات بدرجة عالية من الكفاءة الطبية والموثوقية الأمنية التي تستلزمها طبيعة مثل هذه الإجراءات.

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