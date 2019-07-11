"نفط عُمان" يخسر 1.64 دولار في تسليم سبتمبر

مسقط – العمانية

بلغ سعر نفط عُمان أمس، في تسليم سبتمبر القادم (52ر63) دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة أنّ سعر نفط عُمان شهد أمس انخفاضًا بلغ دولارًا أمريكيًا واحدًا و(64) سنتًا مقارنة بسعر الإثنين الذي بلغ (16ر65) دولار أمريكي.

ويشار إلى أنّ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ (69) دولارًا أمريكيًا و(99) سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار دولار أمريكي واحد و(17) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

وقد صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، مدفوعة ببيانات معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام أكثر من المتوقع. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 58.68 دولار للبرميل. وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 65 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 64.80 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 64.95 دولار.