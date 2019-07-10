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"Audi Q8" تتصدر مبيعات النصف الأول في الشرق الأوسط

الأربعاء 10 يوليو 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

Audi A8L
Audi Q8_Static

مسقط - الرؤية

أعلنتْ أودي الشرق الأوسط عن نموٍّ كبير لمبيعاتها من الطرازات الرئيسية خلال النصف الأول من العام 2019 وبالتحديد طراز Audi Q8، الأكثر تألقاً في فئة Q؛ حيث حقق الطراز أعلى المبيعات خلال العام الجاري 2019، محققاً نسبة 20% من إجمالي المبيعت في المنطقة.

ومن بين الطرازات الناجحة الأخرى: الطراز A8 الذي شهدت مبيعاته نموًّا بنسبة 36% مقارنة مع مبيعات العام الماضي لنفس الفترة. كما أعلنت الشركة عن احتلال السوق السعودي للمرتبة الأولى في النمو على مستوى المنطقة بعد أن حقق ارتفاعاً في المبيعات قدر بـ 12% على أساس سنوي.

وتجمع سيارة Audi Q8 بين أناقة السيارة الكوبيه الفارهة ذات الأربعة أبواب والطابع العملي للسيارات الرياضية الكبيرة متعددة الاستخدامات، وكان الطلب عليها مرتفعاً منذ طرحها في المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2018.  صممت Audi Q8 لتكون الرفيق الأمثل لأوقات العمل والراحة بفضل ما تتمتع به من تجهيزات متطورة وتقنيات اتصال شاملة وقوة متفوقة للقيادة على الطرق الوعرة. وأدى هذا المزج بين تجهيزات الفخامة والأداء إلى نمو قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إجمالًا في أودي الشرق الأوسط بنسبة 16%.  وفي الوقت الراهن، تشكِل مبيعات الفئة Q أكثر من 50% من إجمالي حجم مبيعات أودي الشرق الأوسط.

بينما تُعد Audi A8 -الحائزة على جائزة أفخم سيارة في العالم للعام 2018- السيَّارة الأبرز بين مجموعة سيارات أودي علاوة على تجسيدها لشعار أودي "التقدم عبر التكنولوجيا". حققت هذه السيارة الفخمة من فئة الصالون، والمتوفرة الآن بمحركي V8 وV6، نمواً بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي ولا سيما في السوق السعودي الذي استأثر بـ 26% من إجمالي مبيعات هذا الطراز في المنطقة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة أقوى أسواق أودي في الشرق الأوسط بإجمالي مبيعات 35%، تليها السعودية بنسبة 21% من إجمالي حجم المبيعات الإقليمية. أما كل من قطر والكويت ولبنان، فتأتي في المرتبة الثالثة في المنطقة بالنسبة لمبيعات أودي بمتوسط حصة سوقية 11% في كل منها.  ومع اقتراب طرح الطرازات الجديدة Audi Q3، وA6 45k، وRS 5 Sportback، وفئة e-tron، تتوقع أودي الشرق الأوسط ارتفاع مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام.

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