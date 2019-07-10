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مستشار "الصحة" يتفقد عددًا من مُستشفيات الوسطى

الأربعاء 10 يوليو 2019 07:01 م بتوقيت مسقط

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هيماء - الرؤية

تفقَّد سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، عددًا من المؤسسات الصحية بمحافظة الوسطى؛ في إطار الزيارات الميدانية التي يحرصُ مسؤولو وزارة الصحة على القيام بها لمتابعة سير العمل في المؤسسات الصحية بمختلف محافظات السلطنة.

واطَّلع سعادته -خلال الزيارة التي رافقه فيها خليفة بن سيف اليعقوبي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى- على سير العمل بتلك المؤسسات والمؤشرات الصحية، والتقدم المحرز في البرامج الصحية. والتقى خلالها الطواقم الإدارية والطبيبة العاملة فيها، واطَّلع على أبرز الاحتياجات الضرورية وإمكانية توسيع الخدمات الصحية؛ نظرا لزيادة عدد المراجعين حسب الإحصائيات الصحية، وتحاور معهم حول ما يُواجهونه من معوقات وصعوبات؛ بهدف تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية.

والتقى سعادة السيد الدكتور مستشار الوزارة للشؤون الصحية، سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، واستعرض سعادة المحافظ أبرز الإنجازات والتحديات والقضايا المتعلقة بالخدمات الصحية بالمحافظة.

والتقى سعادة مستشار الوزارة للشؤون الصحية، سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم، وعددًا من المواطنين المراجعين للمؤسسات الصحية بالوسطى، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة.

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