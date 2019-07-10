الأربعاء, 10 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

80 مشاركا في حلقة "السُّل وعلاجه" بالمستشفى السلطاني

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:59 م بتوقيت مسقط

80 مشاركا في حلقة "السُّل وعلاجه" بالمستشفى السلطاني

مسقط - الرؤية

نظم قسم التثقيف الصحي والإرشاد النفسي بمستشفى السلطان قابوس، حلقة عمل بعنوان "ابحث عن السل وعلاجه"؛ بهدف تثقيف الكادر الطبي بكيفية تشخيص المرض ومنع انتشاره بين المرضى في المستشفيات والاستخدام الصحيح لأدوات الوقاية الشخصية.

وشاركَ في الحلقة 80 موظفا من الفئات الطبية والطبية المساعدة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى.

وبدأت أولى المحاضرات بعنوان: TB (السل) المراجعة الإستراتيجية والمضى، قدمها الدكتور ساتيش جوجي طبيب بدائرة مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامه للخدمات الصحية لمحافظة ظفار. وتحدث د. ناصر عامر العوائد رئيس قسم الأمراض الباطنية بمستشفى السلطان قابوس، عن إدارة المخدرات الرئوية الحساسة وعوامل خطورتها، فيما قدم رئيس قسم المختبرات الدكتور محمد أسلم خان بمستشفى السلطان قابوس، محاضرة عن التشخيص المختبري لمرض السل وكيفية التشخيص وعلاجه.

كما تحدث الدكتور أمين سالم رطنة رئيس قسم مكافحه العدوى وخدمات التعقيم، عن إجراءات مكافحة العدوى لحالات السل في الرعاية الصحية في المستشفيات والإجراءات الوقاية الشخصية للكادر الطبي، فيما اختتم أحمد سعيد سالم الملاك من قسم مكافحة العدوى بالمديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، الحلقة بمحاضرة تعريفية عن مرض السل وكيفية الوقاية منه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مارس 2016

150 مشاركا في مؤتمر الأساسيات المنطقية لمراقبة نبض قلب الجنين بالمستشفى السلطاني

المزيد

11 مايو 2016

أكثر من 60 مشاركا في الملتقى الثالث لمرضى الحمية قليلة الكربوهيدرات بالمستشفى السلطاني

المزيد

18 مارس 2015

100 مشارك في حلقة عمل طب الأطفال بالمستشفى السلطاني

المزيد

13 ديسمبر 2015

حلقة عمل حول الأمراض الروماتيزمية بالمستشفى السلطاني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الدولة" يختتم دور الانعقاد برفع مقترح "إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام"

عمان - الدولة والشورى

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

بلدية مسقط تدرّب 710 من مشرفي الأغذية في المنشآت المعنية بالصحة العامة

المحليات - أخبار

الشرطة تحذر من ترك السيارات في حالة تشغيل أثناء التسوق

المحليات - شرطة

انطلاقة ثريّة لفعاليات مهرجان صلالة ‏السياحي.. اليوم

المحليات - أخبار

"مزون للألبان": نستعد لبدء التشغيل التجاري لأكبر مشروع غذائي في المنطقة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

تفاصيل أول جلسة في محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة