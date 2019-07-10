80 مشاركا في حلقة "السُّل وعلاجه" بالمستشفى السلطاني

مسقط - الرؤية

نظم قسم التثقيف الصحي والإرشاد النفسي بمستشفى السلطان قابوس، حلقة عمل بعنوان "ابحث عن السل وعلاجه"؛ بهدف تثقيف الكادر الطبي بكيفية تشخيص المرض ومنع انتشاره بين المرضى في المستشفيات والاستخدام الصحيح لأدوات الوقاية الشخصية.

وشاركَ في الحلقة 80 موظفا من الفئات الطبية والطبية المساعدة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى.

وبدأت أولى المحاضرات بعنوان: TB (السل) المراجعة الإستراتيجية والمضى، قدمها الدكتور ساتيش جوجي طبيب بدائرة مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامه للخدمات الصحية لمحافظة ظفار. وتحدث د. ناصر عامر العوائد رئيس قسم الأمراض الباطنية بمستشفى السلطان قابوس، عن إدارة المخدرات الرئوية الحساسة وعوامل خطورتها، فيما قدم رئيس قسم المختبرات الدكتور محمد أسلم خان بمستشفى السلطان قابوس، محاضرة عن التشخيص المختبري لمرض السل وكيفية التشخيص وعلاجه.

كما تحدث الدكتور أمين سالم رطنة رئيس قسم مكافحه العدوى وخدمات التعقيم، عن إجراءات مكافحة العدوى لحالات السل في الرعاية الصحية في المستشفيات والإجراءات الوقاية الشخصية للكادر الطبي، فيما اختتم أحمد سعيد سالم الملاك من قسم مكافحة العدوى بالمديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، الحلقة بمحاضرة تعريفية عن مرض السل وكيفية الوقاية منه.