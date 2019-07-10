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6 معاهد مهنية معتمدة تساهم في رفع كفاءة العاملين

بلدية مسقط تدرّب 710 من مشرفي الأغذية في المنشآت المعنية بالصحة العامة

الأربعاء 10 يوليو 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

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من طرق الفحص المخبري
رقابة مكثفة على محلات المواد الغذائية

 

مسقط – الرؤية

 

قامت المديرية العامة للشؤون الصحية في بلدية مسقط مؤخراً بتدريب 710 من العاملين بعدد من المنشآت الغذائية في مُحافظة مسقط، بالاستعانة بمعاهد متخصصة إلى جانب نخبة من المدربين المتخصصين في ستة معاهد مهنية معتمدة، وذلك في إطار البرامج التي استحدثتها مؤخراً ضمن اختصاصاتها البلدية العامة، وقُدم برنامج التدريب بعدد اللغات منها الإنجليزية والأوردو وبطرق سهلة ومبسطة، مع توزيع الكتيبات والمنشورات والاعتماد على الصور الشارحة، لضمان وصول المعلومة لكل مُتدرب بلغته الأم.

 وجاءت خطوة تنفيذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع وزارة القوى العاملة، والذي تعود فكرته إلى عام 2011، حيث تمت الاستعانة بمعاهد متخصصة إلى جانب نخبة من المدربين المتخصصين.

وتهدف بلدية مسقط ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية من إعداد وتنفيذ برامج "التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية" لتغيير المفهوم التقليدي في ممارسة العمل وتعزيز السلوكيات الصحية عند إعداد الأغذية لدى الفئة المستهدفة، من خلال رفع درجة الرقابة الذاتية والصحية لديهم، والتعريف بأضرار العوامل البيئية المختلفة على سلامة الأغذية وأدوات تحضيرها وطهيها، كما هدف البرنامج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في المنشآت الغذائية، ولضمان تداول الأغذية بطريقة صحية وسليمة. وبشكل عام المحافظة على الصحة والنظافة العامة للمنشأة الغذائية؛ بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

 

 

من جانب آخر أولت البلدية اهتمامًا خاصًا من خلال تنفيذ البرنامج بالمساهمة في عملية رفع المستوى البيئي والصحي للعاملين في مجال الغذاء، مما يُقلل من الخسائر الناتجة عن سلوك العاملين في المنشأة الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلك بعد معرفته أن العاملين قد خضعوا لتدريب علمي وعملي.

واعتمدت آلية العمل بالبرنامج على تكثيف التوعية وذلك من خلال تقديم الإرشاد والتوجيه والتوعية بالسلامة الغذائية للعاملين بالمنشآت الغذائية، وطرق التداول الصحيحة للأغذية عن طريق توعية العاملين بأساسيات النظافة الشخصية، وطرق التعقيم والنظافة العامة، إضافة إلى التعريف بأبرز المخالفات التي يتم رصدها أثناء القيام بعملية التفتيش الصحي، والتعريف بقوانين بلدية مسقط الخاصة بسلامة الغذاء بطريقة مبسطة، إلى جانب توفير المعرفة بأنواع العقوبات والغرامات المتعلقة بكل نشاط.

ومن أهم الإيجابيات التي تحققت من خلال تنفيذ هذا البرنامج في مرحلته الأولى ملاحظة تحسن أوضاع المطاعم المستهدفة؛ وقد أمكن رصد ذلك بناءً على نتائج تدريب المشرفين العاملين بها، علمًا بأن البرنامج سيتواصل في مراحل قادمة ليشمل تدريب جميع العاملين بالمنشآت الغذائية، وسيتم خلالها تحديث آلية التدريب؛ بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنشآت الغذائية وبناءً على نتائج المرحلة الأولى. كما سيتم مواكبة أحدث التطبيقات والبرامج العالمية في مجال سلامة الأغذية.

 

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