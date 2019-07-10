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بيان رسمي يؤكّد الالتزام بالمعايير الدولية في مشروعات الوزارة

"الشؤون الرياضية" ترفض استلام ملعب السعادة حفظًا للمال العام

الأربعاء 10 يوليو 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

"الشؤون الرياضية" ترفض استلام ملعب السعادة حفظًا للمال العام

 

مسقط - الرؤية

أصدرت وزارة الشؤون الرياضية بيانًا رسميًا بخصوص مجمع السعادة الرياضي بصلالة. أشارت فيه إلى اطّلاع الوزارة على "تغريدة" وردت بشأن إعادة أعمال تعشيب أرضية ملعب السعادة.

وثمّنت الوزارة التفاعل الإيجابي من المتابعين واهتمامهم بمشاريع الوزارة التي تهدف إلى خدمة قطاع الرياضة والشباب وتوفير البيئة المناسبة لها، مؤكدة وجود مشكلة فنية تسبب فيها مقاول المشروع تتعلق بالتربة المستخدمة، وبعد إجراء الدراسات المختبرية للتربة خارج السلطنة واستلام التقرير الفني منها مؤخرا فإنه من منطلق حرص الوزارة على عدم استلام المشروع دون الالتزام بالمواصفات المعتمدة من الاتحادين العماني والدولي لكرة القدم؛ قررت الوزارة إلزام المقاول بإعادة تعشيب الملعب حفاظًا على منشآتها وعلى المال العام، ولضمان استلام المشروع وغيره من مشروعات الوزارة وفقا للمواصفات المحددة بوثيقة التعاقد، تفاديًا لحدوث أية مشكلات مستقبيلة قد تكلف أمولا إضافية للصيانة.

وكانت الوزارة قد أجرت عددا من المباريات التجريبية على أرضيّة الملعب، وتكرر ظهور المشكلة الفنية المشار إليها، ما حدا بالوزارة إلى اتخاذ ذلك القرار.

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