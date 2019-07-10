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تستمر حتى 22 أغسطس

انطلاقة ثريّة لفعاليات مهرجان صلالة ‏السياحي.. اليوم

الأربعاء 10 يوليو 2019 05:26 م بتوقيت مسقط

انطلاقة ثريّة لفعاليات مهرجان صلالة ‏السياحي.. اليوم

صلالة - العمانية

 

تنطلق اليوم الخميس ‏فعاليات ومناشط مهرجان صلالة ‏السياحي 2019م وستتواصل على مدار 43 يومًا حتى الـ 22 من أغسطس المقبل‏‏. ‏وقد أكملت اللجنة المنظمة للمهرجان كافة الاستعدادات لانطلاق الفعاليات والمناشط إلى جانب ‏جاهزيّة مركز البلدية الترفيهي لاحتضان هذا الحدث السياحي واستقبال زوار المهرجان.

‏ويتضمّن مهرجان هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في مختلف ‏المجالات الدينية والاقتصادية والتراثية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية ‏والفنية.‏

وستقام معظم الفعاليات بمركز البلدية الترفيهي بالإضافة إلى فعاليات خارجية مثل كرنفال المناطيد في سهل صحلنوت ‏وفعاليات القرية الشاملة "قرية سمهرم السياحية" إلى جانب متنزه (أتينا لاند) و(موقع ‏مخيم أصدقاء البلدية) في سهل اتين إلى جانب فعاليات الأسرة بحديقتي طاقة ومرباط.‏

 

ويساهم المهرجان في تنشيط السياحة في موسم صلالة السياحي الذي يستقطب السياحة ‏العائلية من كافة محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ‏استعدت الجهات الرسمية والأهليّة لإنجاح الموسم السياحي لهذا العام واستقبال زوار ‏المحافظة وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين ‏إلى المحافظة.‏

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انطلاقة ثريّة لفعاليات مهرجان صلالة ‏السياحي.. اليوم

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