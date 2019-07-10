انطلاقة ثريّة لفعاليات مهرجان صلالة ‏السياحي.. اليوم

صلالة - العمانية
تنطلق اليوم الخميس فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019م وستتواصل على مدار 43 يومًا حتى الـ 22 من أغسطس المقبل. وقد أكملت اللجنة المنظمة للمهرجان كافة الاستعدادات لانطلاق الفعاليات والمناشط إلى جانب جاهزيّة مركز البلدية الترفيهي لاحتضان هذا الحدث السياحي واستقبال زوار المهرجان.
ويتضمّن مهرجان هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في مختلف المجالات الدينية والاقتصادية والتراثية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والفنية.
وستقام معظم الفعاليات بمركز البلدية الترفيهي بالإضافة إلى فعاليات خارجية مثل كرنفال المناطيد في سهل صحلنوت وفعاليات القرية الشاملة "قرية سمهرم السياحية" إلى جانب متنزه (أتينا لاند) و(موقع مخيم أصدقاء البلدية) في سهل اتين إلى جانب فعاليات الأسرة بحديقتي طاقة ومرباط.
ويساهم المهرجان في تنشيط السياحة في موسم صلالة السياحي الذي يستقطب السياحة العائلية من كافة محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث استعدت الجهات الرسمية والأهليّة لإنجاح الموسم السياحي لهذا العام واستقبال زوار المحافظة وتوفير كافة التسهيلات والخدمات التي تلبي حاجة السائح ومتطلبات القادمين إلى المحافظة.