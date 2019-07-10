زكريا الشيخ أحمد | ألمانيا
أَعشقُ وجهَكِ
لكني أَعشقُ الملامحَ التي في وجهِكِ أكثرُ
فوجهُك هبةٌ منَ الطبيعةِ
اما ملامحُكِ فأنتِ منْ تصنعينَها .
أَعشقُ َلونَ عينيكِ ،
لكني أَعشقُ نظراتِكِ أكثرُ ،
بالتحديدِ تلكَ التي
تهديني التيه الذي احلمُ بِهِ .
أُريدُ تقبيلَكِ دائماً
و لكنّ أكثرَ وقتٍ أُريدُ فيهِ ذلكَ
هو الوقتُ الذي يتمكنُ فيهِ التيهُ مني
و يُطْبقُ عليّ بشكلٍ كاملٍ
لأنني خارجَ ذلكَ سأملأُ فمَكِ
بجثثِ الأبرياءِ
و رمادِ وطنٍ مدمرٍ .
لا شيءَ سيقتلُ آلامي الوحشيةَ
و يغرقني في التيهِ
غيرُ يديكِ
فهل تقبلينَ أنْ أَضعَ رأسي بينهما؟
و أغرقَ في تيهٍ ترميني أمواجُهُ
لشاطىءِ الهدايةِ ؟