"عُمان - الإمارات للصرافة" تعيد تصميم علامتها التجارية وتغير اسمها إلى "يوني موني"

مسقط – الرؤية

أعادت "عُمان الإمارات العربية المتحدة للصرافة"، الشركة الرائدة في مجال صرافة العملات وحلول الدفع والتحويل المالي، تصميم علامتها التجارية في السلطنة ليصبح اسم الشركة الرسمي "يوني موني".

وأطلق العلامة التجارية الجديدة كلٌ من سعادة طاهر بن سالم عبدالله العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة راكش أدلاخا، نائب رئيس بعثة سفارة الهند في السلطنة، والشيخ سيف بن هاشل المسكري، والشيخ محمد بن ناصر الحشار، والسيد بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة "فينابلر القابضة"، والسيد براديب كومار، الرئيس التنفيذي لـ"يوني موني والإمارات العربية المتحدة للصرافة"، والسيد بوبان إم. بي المدير الإقليمي ليوني موني عُمان، وذلك خلال حفل عشاء أُقيم أمس في مسقط، بحضور عددٍ من كبار الشخصيات والشركاء والضيوف.

وبذلك تصبح شركة "يوني موني" عُمان جزءاً من شبكة شركات "يوني موني" العالمية ذات الحضور المؤثر في عدد من الأسواق الدولية الرئيسية؛ وهي: سوق منطقة الخليج العربي، وسوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى الأسواق الأفريقية والأمريكية.

وقال السيد بوبان إم بي المدير الإقليمي ليوني موني عُمان: نؤكد من جديد التزامنا بتوفير مجموعة واسعة من الحلول المالية المبتكرة والسلسة، والتي تتجاوز توقعات عملائنا. وقد نجحنا خلال الفترة الماضية في أن نكون في المقدمة في مجال الابتكار في الخدمات المالية داخل السلطنة، وذلك عبر تقديم خدمات نوعية كان آخرها توفير خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت وتوزيع أكشاك الخدمة الذاتية الأولى من نوعها في السلطنة. وأشكر البنك المركزي العُماني وشركاءنا وعملاءنا على ثقتهم ودعمهم المستمر الذي ساهم في تحقيق تقدمٍ أكبر خلال رحلة عملنا الهادفة بالأساس إلى تعزيز فرص العملاء للاستفادة من كل الإمكانات المالية.

ومن جهته، أعرب براديب كومار، الرئيس التنفيذي لـ"يوني موني والإمارات العربية المتحدة للصرافة" عن حماسه للعلامة الجديدة وقال إنّها فترة مليئة بالحماس بالنسبة لنا، فقد انطلقنا وبدأنا العمل في السوق العُمانية منذ عقدين ونصف تقريباً، ونجحنا طوال تلك الفترة في اكتساب سمعة تجارية مرموقة وموثوقة بالنسبة لعملائنا وشركائنا وفي القطاع المالي بشكل عام. ومن خلال العلامة التجارية الجديدة يوني موني نتطلع إلى بناء المزيد من علاقات الثقة مع العملاء وتطوير أعمالنا داخل السلطنة. وسنواصل توسيع محفظتنا من العروض المبتكرة وشبكتنا متعددة القنوات لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء في جميع أنحاء البلاد.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لشركة "فينابلر القابضة" إنّ تركيز يوني موني سيكون على تطوير حلول مالية رقمية مبتكرة يتمحور حول حاجات وتطلعات العملاء، كما سيستكمل بشكل جوهري استراتيجية السلطنة الشاملة نحو التحول الرقمي.