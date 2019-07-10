خيارات متعددة في "شيراتون عُمان" لمنظمي الحفلات

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يفخر فندق شيراتون عُمان بقاعة الاحتفالات المجهزة تجهيزًا جيدًا، وغرف الضيوف، واللوبي، ومنطقة حمام السباحة الخارجي، والمطاعم، والواجهة الخارجية والخدمات المتميزة، وكلها مرافق تجعله المعلَم السياحي المميز للسلطنة، ومكانًا مثاليًا لإقامة حفلات الزواج، والمفضل لدى مخططي حفلات الزفاف بالسلطنة.

ولدى شيراتون عُمان خيارات من المساحات المختلفة، حيث يوجد بالفندق أكبر قاعة احتفالات في المدينة تبلغ مساحتها حوالي 12650 قدماً مربعاً، ويمكن أن تلبي غرض حفل زفاف تقليدي أو عصري. كما يمكن تقسيم القاعة إلى مناطق أصغر، وتستضيف ما يصل إلى 1000 ضيف لحضور حفل استقبال و800 ضيف لحضور حفل وليمة. وتشمل تجهيزات قاعة الاحتفالات التكنولوجيا السمعية والبصرية الحديثة وأكثر خدمات الزفاف شمولاً.

وقال أناند جانيشان، المدير العام لفندق شيراتون عُمان: اجعل احتفال زفافك يومًا لا يُنسى في قاعة الاحتفالات الفسيحة ذات الديكور الراقي والخدمات الشخصية. يهتم فريقنا من مخططي حفلات الزفاف بكل التفاصيل، من التخطيط إلى التنفيذ، لجعل يومك الخاص ذكرى رائعة لا تنسى لك ولضيوفك.