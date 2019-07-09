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البلوشي يتفقّد سير العمل في المراكز الصيفية بالظاهرة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:39 م بتوقيت مسقط

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 عبري – ناصر العبري 

 

قام الدكتور خالد بن راشد البلوشي نائب رئيس اللجنة الرئيسية لتنظيم وإدارة البرنامج الصيفي لطلبة المدارس بزيارة تفقديّة استطلاعية للمراكز الصيفية بولايات الظاهرة، يرافقه حكم بن سالم الفارسي القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة، وفاطمة بنت حمد البلوشية المديرة المساعدة بدائرة البرامج التعليمية وأعضاء اللجنة المحلية للبرنامج الصيفي.

وشملت الزيارة المراكز الصيفية بولايات الظاهرة وهي مركز الإمام سيف بن سلطان للتعليم العام بولاية عبري، ومركز مدرسة ينقل للتعليم الأساسي، ومركز مدرسة دوت للتعليم الأساسي بولاية ضنك وتمّ الاطلاع على مناشط وفعاليات المراكز في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، وكيفية تدريب الطلبة على برنامج الأفكار الخضراء والخط العربي، وكذلك تدريبهم على بعض الصناعات الحرفيّة والألعاب الشعبية والاستفادة من العلب البلاستيكية واستخدامها في زراعة بعض الشتلات، وكيفية صناعة الأثاث المنزلي كالكراسي والطاولات وذلك باستخدام خامات البيئة كجريد النخيل، وكيفية الرسم على الزجاج، ومعرفة كيفية تدريب الطلبة على الإلكترونيات التطبيقية.

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