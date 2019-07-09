التدريب على لغة الإشارة في "صحيّة جنوب الباطنة"

الرستاق ـ طالب المقبالي

نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة ممثلة في دائرة التخطيط والدراسات وقسم التدريب بالمديرية حلقة عمل تدريبية حول "التواصل باستخدام لغة الإشارة" ضمن فعاليات صيف التخطيط 2019، وذلك في قاعة المحاضرات بمستشفى الرستاق.

وتعرف المشاركون على أساسيات لغة الإشارة في المستوى الأول وتدربوا على حركات الحروف والأرقام وبعض الكلمات الشائعة، كما تدرب الحضور على التواصل بلغة الإشارة من خلال بعض الحوارات العملية. وقدّمت الحلقة مريم بنت خلف الهلالي مدربة في مجال الإعاقة السمعية. وحضرها عدد من المديرين ورؤساء الأقسام بالمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة، ومستشفى الرستاق والمؤسسات الصحية إضافة إلى موظفي دائرة التخطيط والدراسات.