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بعد ترويضه "أسود الأطلس".. بنين يسعى لكتابة التاريخ أمام "أسود التيرانجا"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:14 م بتوقيت مسقط

بعد ترويضه "أسود الأطلس".. بنين يسعى لكتابة التاريخ أمام "أسود التيرانجا"

القاهرة - الوكالات

وَصَف الفرنسي ميشيل دوساييه المدير الفني لبنين، المنتخب السنغالي بالقوي، مشيرا إلى أنَّ منتخبه سيحتاج لعمل كبير من أجل تجاوز تلك الموقعة. ويلتقي اليوم الأربعاء السنغال وبنين في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال دوساييه: المنتخب السنغالي رائع، ويملك نجوماً كبارا، ومرشح دائما للتتويج باللقب. المواجهة ستكون محتدمة وستحتاج لعمل بدني كبير من الطرفين. وأضاف -خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس: "أتمنى بالطبع تكرار سيناريو المباراة الأخيرة ضد المغرب في دور الـ16، وإقصاء السنغال، البعض يقول إننا صعدنا بدون فوز، ولكن الواقع أيضاً أننا لم نخسر وعلينا أن نثق في قدراتنا". وأوضح أن كلَّ مباراة لها تفاصيلها الخاصة، مؤكداً أن الفوز على الجزائر بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أمر من الماضي، ولا يعطي أي مدلول على قدرة بنين على الإطاحة بالكبار بالبطولة بعد إقصاء المغرب.

واعترفَ مدرب بنين أن فريقه استفاد من فترة الراحة بعد مباراة المغرب، خاصة وأن الوقت كان ضيقاً بالنسبة له بين لقاء دور المجموعات وثمن النهائي.

وفي المقابل قال أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، إنه يتطلع لعبور عقبة بنين الذي ظهر بشكل رائع أمام المغرب، معولا على حالة التركيز العالية التي يحظى بها رجاله لحسم الأمور لصالحهم. وأوضح سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نمتلك الطموح الكبير ولكن ذلك ليس كافيا لتجاوز منتب شرش كبنين. خروج المنتخبات الكبيرة لا يعني ان المهمة اصبحت سهلة وانما اكثر تعقيدا بعد تألق عدد م نجوم المنتخبات الناهضة".

وتوقع مدرب السنغال مواجهة قوية ضد بنين، مؤكدا أن الفريق البنيني منظم وقوي، ويلعب كرة جماعية بقيادة ستيفن مونييه نجم الهجوم وقائد الفريق،مشيدا بدوره القيادي في الفريق. وعن أفضلية السنغال للفوز بالمباراة، قال سيسيه: "أميل للإجابة بنعم أننا المرشح الأقرب، ولكن هذا لا يعني شيئاً في أجواء المباراة نفسها، ولابد من احترام المنافس، والتركيز بكل قوة لتحقيق التأهل". وعبر عن سعادته بتطبيق تقنية حكم الفيديو في مباراة اليوم قائلا: "استخدام هذه التقنية سيكون لصالح كرة القدم".

وكشف ساليف ساني مدافع السنغال عن جاهزيته لخوض اللقاء، وذلك بعد الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام تنزانيا في بداية مشوار الفريق. وقال ساني: "تعرضت لإصابة قوية، وأنا الآن جاهز وتحت أمر المدرب أليو سيسيه، وأحترم كل القرارات الفنية سواء شاركت أو لم أشارك". وعبر مدافع شالكه الألماني عن أمله في فوز السنغال بلقب أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنَّ عبور دور الثمانية سيقربهم من الهدف.

ولم يسبق لمنتخب السنغال مواجهة بنين من قبل في البطولة نفسها؛ لذا فالسطر الأول من تاريخ مواجهات الطرفين سيُدوَّن اليوم.

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