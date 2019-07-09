"نسور" نيجيريا أمام "الأولاد" في لقاء "الأمتار الأخيرة"

القاهرة - الوكالات

عبر جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن تطلعه لتجاوز عقبة دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن منتخبه سيلاقي جنوب إفريقيا المرشح الأول لنيل اللقب.

وتجاوزت نيجيريا عقبة الكاميرون في ثُمن النهائي، فيما فجَّرت جنوب إفريقيا مفاجأة بإقصاء مصر، ليضربا موعدًا في ربع نهائي البطولة اليوم الأربعاء على استاد القاهرة. وأشار رهور -في مؤتمر صحفي عُقد أمس- إلى أنَّ إقصاء منتخب جنوب إفريقيا للمنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور من ثمن النهائي يعزز فرصه في معانقة اللقب.

وأبدى روهر عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه منتخبه في دور المجموعات، قائلا: "لم نقدم عروضا مقنعة في دوري المجموعات، لكن لديَّ ثقة في قدرة اللاعبين على مواصلة المسير في البطولة. ندرك أنَّ طريقنا محفوف بالمخاطر فبعد اقصاء الكاميرون سنلاقي جنوب إفريقيا الذي فاز على مصر صاحبة الارض والجمهور". وشدد المدرب على أن التركيز وإيقاف مرتدات جنوب أفريقيا سيكون طريقه للفوز والتأهل، وهو ما اوصى به لاعبيه لتنفيذه في المباراة.

وفي المقابل، وصف ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا، مباراة نيجيريا بالصعبة، وأنها تحتاج إلى تركيز كبير من لاعبيه، لإيقاف خطورة النسور.

وقال باكستر -خلال مؤتمر صحفي عُقِد أمس: "منتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، لديه لاعبون أقوياء بدنيًّا وفنيًّا، علينا عدم النظر للخلف ونسيان مباراة مصر". وأضاف: "مباراة مصر انتهت، وانتزعنا بطاقة العبور لدور الثمانية، علينا أن نفكر فيما يمكن أن نفعله للفوز على نيجيريا.. إنها مباراة مختلفة ويتعين علينا بذل جهود كبيرة لتجاوزها". وتابع: "نلعب بشكل جيد، ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة، ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

ولم يُبد المدرب انزعاجه من غياب مشجعي جنوب إفريقيا مقارنة بالجاليات الإفريقية الكبيرة الموجودة في مصر؛ حيث قال: المشجعون في جنوب إفريقيا أعدادهم كبيرة، ووجودهم يُلهم اللاعبين، لكن نعلم أن جاليتنا في مصر صغيرة مقارنة بالمنتخبات الأخرى، وسنركز أكثر في القادم رغم غياب مشجعينا". وأشاد بمنافسه قائلا: "نيجيريا من أفضل المنتخبات في القارة. أتطلع لإيقاف خطورة النسور واستغلال الفرص لمتاحة وترجمتها لأهداف.. الفوز سيضعنا في نصف النهائي. إنه حافز كبير".