الثلاثاء, 09 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

في ربع نهائي "أمم إفريقيا 2019"

"نسور" نيجيريا أمام "الأولاد" في لقاء "الأمتار الأخيرة"

الثلاثاء 09 يوليو 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

"نسور" نيجيريا أمام "الأولاد" في لقاء "الأمتار الأخيرة"

 

القاهرة - الوكالات

عبر جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن تطلعه لتجاوز عقبة دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن منتخبه سيلاقي جنوب إفريقيا المرشح الأول لنيل اللقب.

وتجاوزت نيجيريا عقبة الكاميرون في ثُمن النهائي، فيما فجَّرت جنوب إفريقيا مفاجأة بإقصاء مصر، ليضربا موعدًا في ربع نهائي البطولة اليوم الأربعاء على استاد القاهرة. وأشار رهور -في مؤتمر صحفي عُقد أمس- إلى أنَّ إقصاء منتخب جنوب إفريقيا للمنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور من ثمن النهائي يعزز فرصه في معانقة اللقب.

وأبدى روهر عدم رضاه عن المستوى الذي قدمه منتخبه في دور المجموعات، قائلا: "لم نقدم عروضا مقنعة في دوري المجموعات، لكن لديَّ ثقة في قدرة اللاعبين على مواصلة المسير في البطولة. ندرك أنَّ طريقنا محفوف بالمخاطر فبعد اقصاء الكاميرون سنلاقي جنوب إفريقيا الذي فاز على مصر صاحبة الارض والجمهور". وشدد المدرب على أن التركيز وإيقاف مرتدات جنوب أفريقيا سيكون طريقه للفوز والتأهل، وهو ما اوصى به لاعبيه لتنفيذه في المباراة.

وفي المقابل، وصف ستيوارت باكستر المدير الفني لجنوب إفريقيا، مباراة نيجيريا بالصعبة، وأنها تحتاج إلى تركيز كبير من لاعبيه، لإيقاف خطورة النسور.

وقال باكستر -خلال مؤتمر صحفي عُقِد أمس: "منتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، لديه لاعبون أقوياء بدنيًّا وفنيًّا، علينا عدم النظر للخلف ونسيان مباراة مصر". وأضاف: "مباراة مصر انتهت، وانتزعنا بطاقة العبور لدور الثمانية، علينا أن نفكر فيما يمكن أن نفعله للفوز على نيجيريا.. إنها مباراة مختلفة ويتعين علينا بذل جهود كبيرة لتجاوزها". وتابع: "نلعب بشكل جيد، ونراقب كل المنتخبات التي نلعب معها قبل مواجهتهم لعمل خطة مناسبة، ونحسن من وضعنا الفني ونعمل على ذلك حاليا".

ولم يُبد المدرب انزعاجه من غياب مشجعي جنوب إفريقيا مقارنة بالجاليات الإفريقية الكبيرة الموجودة في مصر؛ حيث قال: المشجعون في جنوب إفريقيا أعدادهم كبيرة، ووجودهم يُلهم اللاعبين، لكن نعلم أن جاليتنا في مصر صغيرة مقارنة بالمنتخبات الأخرى، وسنركز أكثر في القادم رغم غياب مشجعينا". وأشاد بمنافسه قائلا: "نيجيريا من أفضل المنتخبات في القارة. أتطلع لإيقاف خطورة النسور واستغلال الفرص لمتاحة وترجمتها لأهداف.. الفوز سيضعنا في نصف النهائي. إنه حافز كبير".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 يونيو 2018

نسور نيجيريا يواجهون راقصي التانجو في لقاء مصيري

المزيد

08 يوليو 2017

الموصل تستعجل النصر في "معركة الأمتار الأخيرة"

المزيد

07 فبراير 2017

فنجاء في لقاء "الفرصة الأخيرة" اليوم أمام العهد اللبناني

المزيد

14 يناير 2019

"نسور قاسيون" في مهمة إثبات الوجود أمام الكنغر الأسترالي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القوى العاملة" تنشر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة