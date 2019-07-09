الحراصية في ضيافة "صوت الرؤية": التفوق الدراسي لا يدفن المواهب والهوايات

الرؤية - مريم البادية

استضافتْ إذاعة "صوت الرؤية" الطالبة صفاء الحراصية الحاصلة على المركز الثاني على مستوى السلطنة في شهادة الدبلوم العام بنسبة 99.7% من مدرسة نزوى للتعليم الاساسي؛ وذلك في برنامج "على الطريق"، من تقديم المذيعين أحمد الفهدي والهنوف الفارسية؛ للحديث عن هذا الإنجاز.

وقالتْ الحراصية إنَّ ترتيب الأولويات في هذه المرحلة كان شغلها الشاغل حتى تستطيع الوصول لهذه النتيجة المشرفة؛ فقسَّمت وقتها بين الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية، مع حرصها على تنمية مواهبها والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية؛ وكان أبرزها: مسابقات الابتكارات العلمية والخطابة والشعر، وأكثر ما تفخر به من هذه المشاركات أولمبياد الرياضيات الذي تأهلت فيه على مستوى السلطنة، ثم الانتقال لتمثيلها في المملكة العربية السعودية في العام المنصرم.

وترى الحراصية أنَّ مرحلة الثاني عشر لا تختلف عن غيرها من المراحل الدراسية كثيرا، إلا من خلال تحديد المصير بعد هذه السنة، وما يرافقها من ضغط نفسي لحسم هذه النتيجة. وكان أبرز ما واجهته من صعوبات في هذه السنة هو المشاركات الدولية التي استدعت تغيُّبها لبعض الأسابيع عن المدرسة، والصراع مع الوقت للحاق بالسباق الدراسي؛ فكان ذاك الضغط محفِّزا أكبر للوصول إلى أعلى الإنجازات في الجانبين؛ لذا تؤكَّد الحراصية أن الحياة المدرسية ليست دراسة فقط، بل يجب على الطالب أن يستغلها أفضل استغلال حتى يستعد للمرحلة القادمة بعد المدرسة، ولا يأتي ذلك إلا من خلال تنظيم الوقت.

واختتمت حوارها بتوجيه نصيحة إلى الطلاب المقبلين على الصف الثاني عشر، بأهمية تنظيم الوقت الذي سيُساعدهم في الحصول على مستويات دراسية عالية، وفي الوقت ذاته يبعد عنهم الضغط الدراسي، كما ذكَّرتهم بأهمية الابتعاد عن الأفكار السلبية خلال هذه المرحلة؛ فهي سنة دراسية حالها كحال أي سنة تمر على الطالب إذا اجتهد منذ البداية، ويجب عليهم التحضير المسبق، والاعتماد على المذاكرة الذاتية وليس المعلم فقط.