الثلاثاء, 09 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. الصفحات المتخصصة
  3. اذاعة وتلفزيون
  4. عرض الخبر

الحراصية في ضيافة "صوت الرؤية": التفوق الدراسي لا يدفن المواهب والهوايات

الثلاثاء 09 يوليو 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

الحراصية في ضيافة "صوت الرؤية": التفوق الدراسي لا يدفن المواهب والهوايات

الرؤية - مريم البادية

استضافتْ إذاعة "صوت الرؤية" الطالبة صفاء الحراصية الحاصلة على المركز الثاني على مستوى السلطنة في شهادة الدبلوم العام بنسبة 99.7% من مدرسة نزوى للتعليم الاساسي؛ وذلك في برنامج "على الطريق"، من تقديم المذيعين أحمد الفهدي والهنوف الفارسية؛ للحديث عن هذا الإنجاز.

وقالتْ الحراصية إنَّ ترتيب الأولويات في هذه المرحلة كان شغلها الشاغل حتى تستطيع الوصول لهذه النتيجة المشرفة؛ فقسَّمت وقتها بين الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية، مع حرصها على تنمية مواهبها والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية؛ وكان أبرزها: مسابقات الابتكارات العلمية والخطابة والشعر، وأكثر ما تفخر به من هذه المشاركات أولمبياد الرياضيات الذي تأهلت فيه على مستوى السلطنة، ثم الانتقال لتمثيلها في المملكة العربية السعودية في العام المنصرم.

وترى الحراصية أنَّ مرحلة الثاني عشر لا تختلف عن غيرها من المراحل الدراسية كثيرا، إلا من خلال تحديد المصير بعد هذه السنة، وما يرافقها من ضغط نفسي لحسم هذه النتيجة. وكان أبرز ما واجهته من صعوبات في هذه السنة هو المشاركات الدولية التي استدعت تغيُّبها لبعض الأسابيع عن المدرسة، والصراع مع الوقت للحاق بالسباق الدراسي؛ فكان ذاك الضغط محفِّزا أكبر للوصول إلى أعلى الإنجازات في الجانبين؛ لذا تؤكَّد الحراصية أن الحياة المدرسية ليست دراسة فقط، بل يجب على الطالب أن يستغلها أفضل استغلال حتى يستعد للمرحلة القادمة بعد المدرسة، ولا يأتي ذلك إلا من خلال تنظيم الوقت.

واختتمت حوارها بتوجيه نصيحة إلى الطلاب المقبلين على الصف الثاني عشر، بأهمية تنظيم الوقت الذي سيُساعدهم في الحصول على مستويات دراسية عالية، وفي الوقت ذاته يبعد عنهم الضغط الدراسي، كما ذكَّرتهم بأهمية الابتعاد عن الأفكار السلبية خلال هذه المرحلة؛ فهي سنة دراسية حالها كحال أي سنة تمر على الطالب إذا اجتهد منذ البداية، ويجب عليهم التحضير المسبق، والاعتماد على المذاكرة الذاتية وليس المعلم فقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مارس 2016

ورشة لتنمية مهارات التفوق الدراسي بجامعة نزوى

المزيد

12 مايو 2015

"التربية والتعليم" تشارك في الدورة التاسعة لجائزة التفوق الدراسي بالبحرين

المزيد

08 مارس 2017

الشيبانية تتوج الفائزين بجائزة التفوق الدراسي للتعليم العام الخليجية.. اليوم

المزيد

06 سبتمبر 2015

رئيس جامعة السلطان قابوس: تسخير كافة الإمكانيات لتيسير العملية الأكاديمية.. وخدمات متعددة لتحقيق التفوق الدراسي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القوى العاملة" تنشر مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة

عمان - وظائف

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة