الثلاثاء, 09 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
43 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

ترامب يصف السفير البريطاني بـ"الغبي جدا" .. ومأدبة أمير قطر تؤكد الأزمة

الثلاثاء 09 يوليو 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

ترامب يصف السفير البريطاني بـ"الغبي جدا" .. ومأدبة أمير قطر تؤكد الأزمة

 

واشنطن - الوكالات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السفير البريطاني في واشنطن بأنه "شخص غبي جدا"، مكررا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أن المفاوضات بشأن بريكست هي "كارثة".

وكتب ترامب على تويتر إن السفير "الذي فرضته المملكة المتحدة على الولايات المتحدة ليس شخصا نشعر بسعادة غامرة إزاءه، شخص غبي جدا".

وتابع ترامب ان "علي السفير البريطاني أن يتحدث إلى بلاده، ورئيسة الوزراء ماي، حول مفاوضاتهما الفاشلة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وألا ينزعج من انتقاداتي لمدى سوء التعاطي مع تلك المفاوضات".

وقال: "أبلغت ماي بكيفية المضي في اتفاق بريكست. لكنها اختارت طريقتها الحمقاء ولم تكن قادرة على إنجازه. كارثة!"، مضيفا "لا أعرف السفير لكنني أبلغت بأنه مغرور أحمق".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب.

وكان ترامب قد أعلن الاثنين أن الولايات المتحدة "لن تجري بعد الآن" اتصالات مع السفير، لكن ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على دعمها الكامل للسفير البريطاني في واشنطن.

وفي تأكيد على الأزمة، وجد داروش نفسه غير مدعو لحفل عشاء في مقر وزارة الخزانة، أقيم على شرف أمير قطر أمس الاثنين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 مارس 2017

بن علوي يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع السفير البريطاني بصنعاء

المزيد

26 مايو 2019

بالصور.. السفير البريطاني بالسودان يؤم المصلين

المزيد

31 أغسطس 2015

مصر تستدعي السفير البريطاني.. و"البرلمانية" تنطلق في أكتوبر

المزيد

02 سبتمبر 2015

"الأمين" يهدي السفير البريطاني قميص ريدنج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مواطنون ومقيمون يطالبون بزيادة منافذ فحص اللياقة الطبية لمُواجهة الزحام

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

إعلان جداول امتحانات الدور الثاني بالدبلوم العام

المحليات - تعليم

20 يوليو آخر فرصة لتعديل رغبات الطلاب للعام الأكاديمي الجديد

المحليات - تعليم

آخر تطورات محاكمة سائق حافلة "مواصلات" بدبي

منوعات - من هنا وهناك

"ديم" تنشر توضيحا حول الرسوم الجديدة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين

الاقتصاد - محلي

سحب منخفضة على سواحل بحر عمان .. ومحوت وفهود تسجلان أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة