

تامر الهلالي | مصر

هكذا تموت أسطورة الألم

حين يغرس الحب سيفه في لحم تاريخك

يمزق أوردة الرواية

يتحول نزيفها لعسل مصفى

يروي فسائل النور

و نبتكر معاً

أناك القديمة و فسائل النور و طائر الفينيق النابت

من أسطورة الألم المحتضرة و أناك النابتة و تأتأتها في الحديث مع الكون

رواية أخرى لجنون وديع

تستلطفه كل الكائنات

فتصير و حبيبك

رواية تحبو بصلصال نوراني

على جبال النبؤات

ويصير المشهد مقدساً

حد المعجزة

هكذا تصير المعجزة سهلة

حين يكون الحب حقيقياً

نصير ماء فضفاضاً يستوعب أسماك الواقع المزعجة

نصير موسيقى تتآلف معها كل اللغات

فتحول الأغنيات كل شيء شاق في الطريق

إلى مساحة من الجمال الموقت

فيتحول الألم لأغنية

مجرد أغنية حزينة

لكنها جميلة

هكذا يصير كل شيء غير حقيقي

و جميلاً لأقصى حد