السيابي على "صوت الرؤية": الفنون الشعبية تعزز الهويّة الثقافية العمانية

الرؤية - سالم الوهيبي

استضاف برنامج "10:00 am" على إذاعة "صوت الرؤية"، الشاعر الشعبي عياد السيابي، والذي قدم نبذة عن بداياته الأولى مع الفنون العمانية الشعبية وسبب تعلقه بشعر المسبّع.

وقال السيابي إنّ المسبع شعر يكتب باللهجة المحلية وقد أخذ اسمه من عدد الأبيات التي يحتوي عليها؛ فهو يتكون من سبع أبيات تكون الأبيات الثلاثة الأولى على قافية واحدة بينما تأتي الأبيات الثلاثة التي تليها على قافية مختلفة، ويكون البيت الأخير على نفس قافية الأبيات الثلاثة الأولى، حيث وصفه بأنّه أجمل الأبيات ويسمى (القفلة). وأضاف السيابي أنّ شعر المسبع يحتوي على أنواع متعددة منها: المسبوك حيث في نهاية كل بيت تتكرر نفس الكلمة ولكن بمعنى مختلف.

وقدم الشاعر شرحا لمفاهيم قصيدة "الصابوني" والتي لاقت انتشارًا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال لقاء معه في تلفزيون سلطنة عمان في برنامج "من عمان".

وحول بداياته قال عياد أنّ تعلقّه بالفنون الشعبية بدأ منذ الصغر فقد كان يجد فيها متنفسا وطربا للنفس. مشيرا إلى أنّ الشعر عنده يأتي انعكاسًا على تجاربه الشخصية التي تلهمه الكتابة.

وحول راهن الفنون الشعبية أوضح عياد أنّ الشباب العماني أصبح أكثر اهتماما بالموروث الشعبي والدليل على ذلك فهمهم لمعاني الشعر الشعبي. منوها لضرورة اهتمام الشباب بالموروث الشعبي العماني ومختلف الفنون العمانية التي تعزز الهوية الثقافية للشاب العماني.

يذكر أنّ برنامج "10:00 am" يبث عبر أثير إذاعة "صوت الرؤية" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 صباحا ويتواصل على مدار ساعتين، ويقدّمه محمد نصر وأميرة الفليتية.