الإثنين, 08 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"النقل والاتصالات": صيانة دورية لطريق السخنة في بدبد

الإثنين 08 يوليو 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

"النقل والاتصالات": صيانة دورية لطريق السخنة في بدبد

 

مسقط - الرؤية

قالت وزارة النقل والاتصالات، ردا على مقال نشر في "الرؤية" بعنوان (معاناة أهالي قرية السخنة)، إنها تضع في الاعتبار مد شبكة الطرق في مختلف البلدات والقرى في ولايات ومحافظات السلطنة، وأكدت أنَّها قامت بدراسة طلب أهالي قرية السخنة في ولاية بدبد، فيما يتعلق بوضع الطريق، وقد تمَّت صيانته ومعاينته من قبل المختصين، بتاريخ 27 و28 يناير الماضي. وأكدت الوزارة أن الطريق سالك حالياً للاستخدام ولا توجد به أية عوائق، بعد صيانته بالتعاون مع بلدية بدبد، كما تجري صيانته بشكل دوري ضمن برنامج الصيانة السنوية للطرق الترابية في محافظة الداخلية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 ديسمبر 2015

وكيل "النقل": إنجاز 50% من المرحلة الأولى لطريق بدبد - صور

المزيد

01 نوفمبر 2017

"النقل والاتصالات" تنجز الحزمة الرابعة لطريق الباطنة السريع بطول 50 كيلومترا

المزيد

07 ديسمبر 2016

"النقل والاتصالات" تفتتح جزء جديد من مشروع إزدواجية طريق (بدبد – صور)

المزيد

15 أبريل 2018

"النقل والاتصالات": صيانة الطرق الترابية وفق الإمكانات المتاحة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول أمطار علي عدد من الولايات

المحليات - أخبار

السيابية تبحث مع سفيري البحرين وتونس تعزيز التعاون في مجال الصناعات الحرفية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تربويون وأولياء أمور: المراكز الصيفية تنمي مهارات الطلبة.. والأسعار أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"حجرة الشيخ".. ترميم متواصل يعيد الروح إلى أبرز معالم وادي المعاول

المحليات - ثقافة

التوعية بـ"الإرشاد الزواجي" و"الشيخوخة النشطة" ضمن الأسبوع الاجتماعي بمسقط

المحليات - أخبار

أمطار وتطاير للأتربة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة