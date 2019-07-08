"النقل والاتصالات": صيانة دورية لطريق السخنة في بدبد

مسقط - الرؤية

قالت وزارة النقل والاتصالات، ردا على مقال نشر في "الرؤية" بعنوان (معاناة أهالي قرية السخنة)، إنها تضع في الاعتبار مد شبكة الطرق في مختلف البلدات والقرى في ولايات ومحافظات السلطنة، وأكدت أنَّها قامت بدراسة طلب أهالي قرية السخنة في ولاية بدبد، فيما يتعلق بوضع الطريق، وقد تمَّت صيانته ومعاينته من قبل المختصين، بتاريخ 27 و28 يناير الماضي. وأكدت الوزارة أن الطريق سالك حالياً للاستخدام ولا توجد به أية عوائق، بعد صيانته بالتعاون مع بلدية بدبد، كما تجري صيانته بشكل دوري ضمن برنامج الصيانة السنوية للطرق الترابية في محافظة الداخلية.