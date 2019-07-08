"أوريدو" تطرح خدمة توصيل الشريحة للمنازل

مسقط - الرؤية

تتيح Ooredoo الفرصة أمام عملائها لطلب شريحة تعريف شخصية (SIM) جديدة من خلال تطبيقOoredoo، ليتم توصيلها إلى منازلهم بكل يسر. وكل ما عليهم فعله تحميل التطبيق ومسح البطاقة الشخصية الخاصة بهم من خلال البرنامج، والاشتراك في خدمة شبابية الجديدة ثم اختيار رقم جديد وإدخال معلوماتهم الشخصية وباقاتهم المفضلة والإضافات ليتم توصيل الشريحة إلى المنزل خلال يومي عمل.

وتقدم Ooredoo خدمة تعريفية للمشتركين الجدد من خلال التطبيق، والتي تقوم بتوضيح جميع الخدمات والمنتجات التي توفرها الشركة. وتتوفر خدمة التوصيل إلى المنازل حاليًا في مسقط مع وجود خطط مستقبلية لتشمل الخدمة معظم محافظات السلطنة بحلول نهاية العام الحالي.

وتم تصميم تطبيق Ooredoo بعناية تامة لتوفير خدمات إلكترونية تتناسب مع الحياة الرقمية للعملاء. ويقدم هذا الحل الرقمي المبتكر خصومات عند إعادة شحن الرصيد، والعديد من العروض المميزة، فضلاً عن امكانية الاشتراك في برنامج "نجوم" لولاء العملاء. ويمكن للعملاء تحويل الرصيد محليًا ودوليًا، والإبلاغ عن شريحة (SIM) المقفلة والحصول على الرموز بشكل آمن، حيث تتيح هذه الخدمة الذاتية إتمام أكثر الإجراءات خصوصية بسرعة وفاعلية.