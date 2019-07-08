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عروض حصرية في "كمبينسكي" احتفالا بيوم النهضة

الإثنين 08 يوليو 2019 07:51 م بتوقيت مسقط

عروض حصرية في "كمبينسكي" احتفالا بيوم النهضة

 

مسقط – الرؤية

يحتفل فندق كمبينسكي مسقط بيوم النهضة التاسع والأربعين على طريقته، حيث يقدم الفندق عرضا خاصًا بالإقامة خلال الفترة بين 19 و27 يوليو مع هدية المنتجع الحصرية الائتمانية بقيمة 49 ريالا عُمانيًا لإنفاقها في أي مكان/ مرفق في الفندق. ويمكن للضيوف الاستفادة من العرض الحصري عن طريق الحجز مباشرة على موقع الفندق، باستخدام الرمز الترويجي ”OMAN49“.

ويتيح العرض الذي يستمر 9 أيام للضيوف الاستفادة من الائتمان لتناول العشاء في أي من المطاعم والصالات العشرة الانتقائية، أو اختيار علاج فخم في "كمبينسكي ذا سبا". ويحصل الأطفال خلال فترة بقائهم في الفندق على دخول مجاني إلى "ديبيز كلوب هاوس" مع مجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح، بينما يحصل البالغون على دخول مجاني إلى النادي الصحي الحديث في الفندق.

ومع وجود 310 غرف وجناح و77 مكانًا للإقامة وفيلا على شاطئ البحر، ومرافق حديثة للإجتماعات، ومطاعم وصالات متنوعة، ونادي صحي مجهز بالكامل وتجربة منتجع صحي فاخر، يعد فندق كمبينسكي مسقط، بوابة لمغامرة عمانية أصيلة.

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