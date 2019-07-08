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"اجتماعية الدولة " تبحث مع مسؤولي "الزراعة" جهود الحد من التلوث البحري

الإثنين 08 يوليو 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

"اجتماعية الدولة " تبحث مع مسؤولي "الزراعة" جهود الحد من التلوث البحري

مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافتْ اللجنة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، والدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية، والدكتور عبدالله بن حمد النهدي مدير مركز العلوم البحرية والسمكية؛ في إطار دراسة اللجنة لمقترحها حول "مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏‏74)".

وناقشتْ اللجنة عددًا من المحاور المتعلقة بالدراسة؛ منها: جهود الوزارة في مجال برامج التوعية واشتراطات الأمن والسلامة البحرية، والإجراءات المنظمة للعمل وجوانب التنسيق وكفاءة البيانات وأدوات القياس والجاهزية المؤسسية، والإستراتيجيات والتشريعات والقوانين، إضافة للمقترحات العملية في الحد من التلويث البحري.

وتطرَّقت المناقشات إلى مدى انتشار حوادث التلويث البحري بالسلطنة، والمخاطر المترتبة عليها والإجراءات والمقترحات للحد منها، ومستوى التفعيل التشريعي للاتفاقيات والشراكات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ومدى كفاية التشريعات الوطنية النافذة في مجال التلويث البحري، وأبرز التحديات في هذا المجال ومقترحات الوزارة لمعالجتها.

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