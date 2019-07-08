ضبط 21 مخالفًا لقانوني الإقامة والعمل

ألقى مركز شرطة بدية بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بمساندة من شرطة المهام الخاصة القبض على (21) متهماً من جنسية آسيوية لمخالفتهم قانوني الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الإثنين 08 يوليو 2019 07:06 م بتوقيت مسقط
ألقى مركز شرطة بدية بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بمساندة من شرطة المهام الخاصة القبض على (21) متهماً من جنسية آسيوية لمخالفتهم قانوني الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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