اللقب برازيلي .. "كوبا أمريكا 2019" تبتسم لأصحاب الأرض

ريو دي جانيرو - رويترز

صنع جابرييل جيسوس هدفا، وسجل آخر، وطُرد في الشوط الثاني، لتُحرز البرازيل لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة، بفوزها 3-1 على بيرو، في مباراة النهائي على استاد ماراكانا، كما سيطر معظم لاعبو البرازيل على الجوائز الفردية في البطولة.

وتقدَّم البلد المستضيف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 15، عندما مرَّ جيسوس من اثنين من المدافعين، وأرسل تمريرة عرضية إلى إيفرتون غير المراقب ليسدد بسهولة من مدى قريب في المرمى.

وأدركتْ بيرو التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء نفَّذها باولو جيريرو بنجاح، بعد لمسة يد ضد تياجو سيلفا، لكن جيسوس أعاد التقدم 2-1 للبرازيل بعد ذلك بلحظات.

وضغطتْ بيرو من أجل الهدف الثاني بعد طرد جيسوس لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 70، لكن البرازيل هي من حسمت الفوز بركلة جزاء عبر البديل ريتشارليسون في الدقيقة الأخيرة.

ويعدُّ لقب كوبا امريكا أول لقب كبير للبرازيل منذ الحصول على اللقب نفسه عام 2007، والأول للمدرب تيتي الذي تولى المسؤولية قبل ثلاث سنوات.

ودافعَ مدرب البرازيل عن طريقة لعب منتخب بلاده، وانتقد الحكم التشيلي روبرتو توبار بشدة قائلا: "هناك طرق مختلفة للعب وتبقى النتجية هي الأهم في عالم كرة القدم دون التخلي عن الجانب الإبداعي الذي يُترجم إلى أهداف.

وانتقدَ تيتي بشدة الحكم التشيلي روبرتو توبار قائلا: "احتسب ركلة جزاء لم تكن صحيحة، وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين. كان علينا إعادة تنظيم انفسنا واستطاعوا التعادل معنا.. لقد كان حكما سيئا، ارتكب أخطاء جوهرية". وعبر عن سعادته بالحصول على اللقب قائلا: "تغمرني السعادة. سأحتفل في المنزل".

وحول غياب نيمار، قال إنَّ المنتخب عرف كيف يمكنه التركيز على كرة القدم الجماعية.. وأضاف: "نيمار من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، هو لاعب استثنائي، لكن عمل الفريق مهم.. كما كان مهما للبرتغال حين لم يكن لديها كريستيانو رونالدو، في نهائي أمم أوروبا".

وفي المقابل، اعترف الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لبيرو بأحقية تتويج البرازيل بلقب كوبا أمريكا 2019، غير أنه أبدى رضاه عن تطور فريقه متطلعا للحفاظ على هذا المستوى.

وقال جاريكا -خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "البرازيل استحقت اللقب، لقد تحسن أداؤنا مقارنةً بمباراة دور المجموعات، وكنا الأفضل في فترات، لكن المنافس استغل الفرص التي لاحت له". وأضاف: "لقد صنع المنافس 3 فرص وسجل اثنتين، منها هدف بتعاون من جانبنا، بخطأ غير مقصود". وتابع: "واقعية البرازيل كانت أفضل منا، كنا الأفضل في فترات، لكن تيتي تدارك الأمور جيدا.. تغييرات البرازيل منحتها الأفضلية وأنهت اللقاء".

وأبدى صاحب الـ61 عاما رضاه التام عن تطور مستوى فريقه، قائلا: "الأهم هو أن ندرك أننا تطورنا بمرور الوقت، وهذا يمنحنا مزيدا من القوة.. علينا مواصلة المسيرة والحفاظ على تواضعنا". وأكد: "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح، بعيدا عن ألم الخسارة.. يمكننا الحفاظ على هذا التطور، نحن منتخب تطور كثيرا، وما زال.. هذا يمنحني الهدوء". وتطرق المدرب الأرجنتيني للحديث حول الشائعات، التي تتحدث عن وجود عرض محتمل لتدريب منتخب بلاده، حيث أوضح أنه مرتبط بعقد مع "البلانكيروخا" حتى 2021.