نتنياهو يثير الجدل بتغريدات عن "جذور الفلسطينين" .. والخارجية الفلسطينية ترد

عواصم - الوكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، إن الفلسطينيين القدماء جاؤوا من جنوب أوروبا، فيما يعود أصل أسلافهم المعاصرين إلى الجزيرة العربية.

وذكر نتنياهو في تغريدة باللغة الإنجليزية أن الكتاب المقدس يذكر مكانا على الأرجح هو جزيرة كريت الحالية، ولذلك استنتج عدم وجود صلة بين الفلسطينيين القدماء والفلسطينيين المعاصرين، معتبرا أن أسلافهم جاؤوا من شبه الجزيرة العربية إلى "أرض إسرائيل" بعد آلاف السنين.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ارتباط الفلسطينيين بـ"أرض إسرائيل" لا يعد شيئا مقارنة بـ 4000 عام من ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض!

وكشف نتنياهو مصدر هذا الاستنتاج، مشيرا إلى أن "دراسة حديثة لحمض نووي أخذ من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان، تؤكد ما نعرفه من الكتاب المقدس، من أن أصل الفلسطينيين يعود إلى جنوب أوروبا".

وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريداته بدراسة نشرتها مجلة "سينس أدفانسيس"، ذكرت أن تحليلا حديثا للحمض النووي أظهر أن الفلسطينيين القدماء جاؤوا من جنوب أوروبا إلى منطقة الشام قبل أكثر من 3000 عام.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة تغريدات نتنياهو في تويتر، معتبرة إياها امتدادا لحملاته التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما صدر عن نتنياهو هو محاولة "تكريس الاستعمار في ارض دولة فلسطين وحرف حقيقة الصراع من صراع سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وصراعات عرقية تارة أخرى".

ورأت الخارجية الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى هذه المرة "لخلق نقاشات أنثروبولوجية تعبر عن أوهام نتيناهو فقط وأحلامه وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تغريدته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني، ليس هذا فحسب بل وتلخص هذه التغريدة لا سامية عنصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".