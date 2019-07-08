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"التعليم العالي" تحصل على جائزة أوروبية مرموقة

الإثنين 08 يوليو 2019 02:45 م بتوقيت مسقط

"التعليم العالي" تحصل على جائزة أوروبية مرموقة

 

مسقط – العمانية

حصلت وزارة التعليم العالي على جائزة أفضل قيادة في الجودة للعام 2019 في حفل توزيع جوائز الجودة بمدينة برلين، وتمنح الجائزة من قبل المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة (ESQR)

وحصلت "التعليم العالي" على الجائزة إلى جانب 56 شركة وإدارة ومؤسسة عامة تمثل قطاعات مختلفة من أوروبا وآسيا والأمريكيتين وأفريقيا وأستراليا

وتعد الجائزة اعترافا من المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة بالشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة من كافة أنحاء العالم التي أظهرت قيادة متميزة؛ وذلك باتخاذ خطوات مبتكرة قائمة على المبادرات في سبيل الارتقاء بتطوير الجودة. وتقوم المؤسسة الأوروبية باختيار الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي وآراء المستهلكين ودراسة السوق التي أجرتها المؤسسة.

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