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"هواوي" توجه صفعة قوة لـ"جوجل"

الإثنين 08 يوليو 2019 01:13 م بتوقيت مسقط

"هواوي" توجه صفعة قوة لـ"جوجل"

عواصم - الوكالات

 

يبدو أن شركة "هواوي" الصينية قررت أن ترد الصفعة إلى شركة "جوجل"، وتفكر فيما وصف بأنه "أخطر قرار" بشأن هواتف "أندرويد".

ونقل موقع "سي نت" تصريحات عن رئيس شركة "هواوي"، رن زينغفي، قوله إن الشركة تدرس حاليا بصورة نهائية الاستغناء عن نظام تشغيل "أندرويد"، حتى لو تم إزالة الحظر المفروض على هواتف "هواوي".

وأشار رئيس هواوي إلى أن النجاح الذي حققته اختبار نظام تشغيل "هونغ ميغ" في الفترة الأخيرة، وتأكيد أنه بات أسرع من "أندرويد" و"ماك أو إس"، يشجع هواوي على اتخاذ هذا القرار.

لكن أشار المسؤول الصيني إلى أن القرار متروك حاليا لدى "القسم التجاري" فقط، وهو ما سيحدد إذا ما كانت هواتف "هواوي" ستتخلى بصورة نهائية عن نظام تشغيل "أندرويد"، أم أنها ستطرح نسخا "هجينة" تجمع بين نظامي التشغيل.

وقال زينغفي إن "هواوي" قد تلجأ إلى هذا القرار، لتجنب وقوع أي حوادث مستقبلية مشابهة، عقب قرار حظر "أندرويد" لهواتف "هواوي".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ أمر يحد من علاقات "هواوي" بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "جوجل" و"إنتل" و"مايكروسوفت".

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