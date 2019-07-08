سميرة الزغدودي | تونس
إِنّكِ الأغْلَى وكُلٌّ يعْلمُ
هَلْ تُدَانَى فِي السَجَايَا مَرْيَمُ
//
أَنْتِ تِرْيَاقٌ لٍآلاَمِ الدُّنَا
كُلَّمَا اَشْقَى لَدَيْكِ البَلْسَمُ
//
أَنتِ نَبعٌ مِن حَنَانٍ رَاقٍ لِي
مِثْلَمَا رَاقَت لِحَاجٍ زَمزَمُ
//
ارْقُصِي حَوْلِي كزَهْرٍ ماَئِسٍ
وانْثُرِي عِطْرََا فَأنْتِ المَيْسَمُ
//
أَنْتِ قِندِيلُ الهَوَى أَنَّى سَعَى
يَخْتَفِي دَاءٌ ويَفنَى المُؤْلِمُ
//
غَرِّدِي لَحنَ الوَفَا عُصْفُورَتِي
وانثُرِي طُهْرا بِه يَشْدُو الفَمُ
//
كُلّمَا أصْغَيْتُ أَنْشَى مَسْمَعِي
صَادِقُ القَوْلِ الذِي لاَيُسْأَمُ
//
عَيْنُكِ الحَوْرَاءُ شَعَّتْ بَهْجَةً
لَم تَكُنْ عنْدِي وَمِنكِ المَقْدَمُ
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مِن مُحَيَّاكِ السَّنَا قَد ضَاءَ لِي
كُلُّ دَرْبِ فَاستَحَالَ المُظْلِمُ
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سَقْسِقِي حَولِي بهَمْسٍ رَائِقٍ
مِنْ رُقِيِّ اللُفظِ جَادَ المَبسَمُ
//
ثغْرُكِ البَسَّامُ حَاكَى فَرْقَدًا
ضَاءَ فاحْتَارَتْ تُدَانِي الأَنْجُمُ
//
غَرِّدِي عُصْفُورَتِي حَوْلِي فَمَا
غَيرَ رَاقِي اللَّفْظِ يَحْوِي المُعْجَمُ
//
أَيقِظِي الدُّنْيَا عَلَى كَفِّ الرِّضَا
واحْمُدِي رَبِّي فَذَاكِ المُنْعِمُ
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إِنْ نَأيْنَا ذَا المُحَيَّا مَلْمَحًا
فَالتَّدَانِي الحَقُّ يَحْوِيهِ الدَمُ
//
ضَوِّئِي حَوْلِي لِتَرقَى غِبطَتِي
مَاسَناءُ البَيْتِ إِلاَّ مَرْيَمُ
//
اِملَئِي الإبْريِقَ عِلْمََا نَافِعََا
وارتَقِي حَيْثُ اسْتُطِيبَ المَغْنَمُ
//
ذَاقَ قَلبِي كَوْثَرًا فِي جَنَّتِي
حِينَ زِنْتِ البَيْتَ رَاقَ المَطْعَمُ
//
فَاحَتْ الأشْعَارُ مِنِّي عَنْبَرًا
فَازْدَهَى شِعْرِي وَأَنْتِ المُلْهِمُ
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رُمْتِ أَعْلَى قِمَّةٍ عِلْمِيَّةٍ
مِثْلَمَا يَرْقَى الأَعَالِي الهَيْثَمُ