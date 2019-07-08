"استبيان ريادة الأعمال": 7 من كل 10 مهنيين بالسلطنة يفكرون في تأسيس شركات خاصة

مسقط – الرؤية

كشف استبيان "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019"، الذي أجراه "بيت.كوم"، أحد أكبر مواقع الوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن حوالي 7 من كل 10 مهنيين في عُمان يفكرون في تأسيس عمل خاص بهم، وصرح 70٪ بأنهم يفكرون حالياً في تأسيس شركة، بينما قال 18٪ إنهم حاولوا تأسيس شركة في الماضي، في حين أن 8٪ فقط لم يفكروا سابقاً في تأسيس عمل خاص بهم.

كما أظهر الاستبيان أنَّ حوالي ثلثي سكان عُمان (72٪) يفضلون العمل لحسابهم الخاص أو امتلاك شركة خاصة بهم إن توفر لهم الخيار. وعندما سُئلوا عن أسباب هذا التفضيل، برز حرية اختيار التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (٪50) وتحقيق الاستقلال الذاتي (٪43) كأهم الأسباب التي تدفعهم لتأسيس عمل خاص، ومن بين الأسباب الأخرى: التخلص من فكرة التبعية لمدير ما، وإحداث تأثير إيجابي في المُجتمع، والمكاسب المادية الأعلى.

ويبدو أنَّ أولئك الذين أسسوا أعمالهم الخاصة يمتلكون أسباباً مماثلة. فعندما سُئل المهنيين في عُمان عن الأسباب التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم الخاصة، برزت أهم ثلاث إجابات: زيادة الدخل (٪33)، والرغبة في فعل ما يحبونه (٪27) وابتكار فكرة تجارية مميزة (25٪).

ومن بين أولئك الذين يفضلون البحث عن عمل في شركة، صرح 52٪ من المشاركين بأنهم يفضلون العمل في شركات بهدف تعلم مهارات جديدة، وقال 39٪ بأن السبب الرئيسي لتفضيلهم هو الأمان الوظيفي، فيما قال 35٪ إنهم يودون الحصول على دخل منتظم. في حين قال 30٪ إنهم لا يمتلكون التمويل اللازم لتأسيس عمل خاص بهم.

وتعليقاً على الاستبيان، قال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: إن فهم وجهات نظر رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر ضروري لتطوير المجتمع وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. لذلك، يقوم بيت.كوم بإجراء استبيانات سنوية ومشاركة أحدث المعلومات حول قطاع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهه، كما يتعاون بشكل وثيق مع الشركات الناشئة والجديدة لمساعدتها على توظيف الكفاءات بسهولة وبتكلفة منخفضة خلال مرحلة التأسيس.

ويواصل قطاع ريادة الأعمال النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها عملية تأسيس شركة جديدة، يشير استبيان بيت.كوم إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، فالعديد من روّاد الأعمال يتطلعون إلى تنمية شركتهم الناشئة وتأسيس عمل خاص بهم. وقد أظهر أكثر من ثلث المشاركين أنَّ لديهم طموحات شخصية لتطوير أعمالهم بشكل أكبر في بلد إقامتهم (٪35)، يليهم 23٪ من الأشخاص الذين يهدفون ليصبحوا جزءاً مهماً من سوق العمل الدولي. ومن المثير للانتباه، يخطط 2 من كل 3 مشاركين في عُمان (٪64) لتعيين موظفين جدد في شركاتهم الخاصة خلال العام المُقبل.

ويعتبر توفير رأس المال الكافي للبدء بالمشروع (53٪)، والربح / الدخل غير المؤكد (٪46) من أهم التحديات التي يفكر بها المشاركون عند الشروع بإنشاء أعمالهم الخاصة. ومن ناحية أخرى، برزت العقبات المالية ضمن التحديات الرئيسية التي واجهت الأشخاص الذين حاولوا تأسيس عمل تجاري في الماضي.

وشملت القطاعات الأكثر جاذبية لروّاد الأعمال في عُمان: التجارة / البيع بالتجزئة (٪10)، تليها العقارات / التطوير العقاري (٪8)، والسياحة (٪8).

وأظهر الاستبيان الفوائد التي تعود بها ريادة الأعمال على المجتمعات والاقتصاد بشكل عام، ويُعتبر الانطباع العام عن روّاد الأعمال في المنطقة إيجابياً للغاية، حيث يرى المشاركون في عُمان أن روّاد الأعمال يسعون دوماً لاكتشاف الفرص الجديدة (87٪) وأنهم يساهمون في خلق وظائف جديدة (82٪).

وبرزت أفضل نصيحة قدّمها المشاركون في عُمان لروّاد الأعمال: عدم الخوف من الفشل ووضع خطة أعمال مبتكرة. ويعتقد أكثر من ربع المشاركين أن الابتكار هو مفتاح نجاح رائد الأعمال (٪28)، يليه التواصل باستمرار مع العملاء والمستهلكين (٪22).

ومن جانبها، قالت كيري ميكلارن من يوجوف: إن روّاد الأعمال المصدر الرئيسي لخلق فرص عمل جديدة. وتساعد الأفكار والابتكارات التي تظهر في الشركات الصغيرة والناشئة على تطوير قطاعات العمل وتعزيز الاقتصاد، ما يوفر فرص عمل أكثر.