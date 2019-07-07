الأحد, 07 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. عمان
  3. سياحة عمان
  4. عرض الخبر

إطلاق حملة للتوعية السياحية في ظفار.. الخميس

الأحد 07 يوليو 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

IMG_0930 - Copy

صلالة - الرؤية

تطلق المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بالشراكة مع "العُمانية للغاز الطبيعي المُسال" حملة للتوعية السياحية الخميس المقبل، وتستمر 30 يوما بالتزامن مع فترة مهرجان صلالة السياحي، وذلك انطلاقاً من دور المديرية العامة في نشر ثقافة الوعي السياحي واستكمالاً لجهودها في هذا المجال بالتعاون مع مختلف الجهات الرسميّة والشركاء السياحيين في تنفيذ برامج التوعية السياحية التي من شأنها تهيئة كافة الظروف لإنجاح الموسم السياحي.

 

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الافراد وحث الأهالي والزوار على المحافظة على المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وارتباط ذلك بالصحة العامة للأفراد والإبقاء على المنظر الجمالي بمختلف ولايات المحافظة التي تشهد ازدحاما كبيرًا من السياح والزوار خلال موسم الخريف، من خلال توظيف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل المتاحة.

وأشار مروان بن عبدالحكيم الغساني مدير دائرة الترويج السياحي بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار إلى وجود استراتيجية متواصلة مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال وتترجم من خلال تنفيذ حملة وعي سياحي على نطاق واسع بهدف تعزيز الوعي للمحافظة على نظافة البيئة وعدم التعرّض للمسطحات الخضراء والمرافق العامة والتحذير من مخاطر السباحة في البحر والعيون المائية خلال فترة موسم الخريف وذلك عبر استخدام اللوحات الإعلانية في الطرقات والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة في هذا المجال.

وأعرب الأحنف بن أحمد الزبيدي رئيس قسم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال عن سعادته بالتعاون مجدداً مع وزارة السياحة في الترويج لثقافة السياحة البيئية ونشر ثقافة السلامة المرورية خلال فترة موسم الخريف، مؤكدا أنّ هذه الشراكة منصّة فاعلة للتوعية والترويج السياحي، حيث تمتد هذه الشراكة الاستراتيجية لسنوات عززت من ملامح السياحة في السلطنة بوجه عام وفي محافظة ظفار بوجه خاص. وتأتي هذه المبادرة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 مايو 2016

إطلاق حملة "اكتشف جمال عُمان" لتنشيط السياحة الداخلية بالسلطنة .. الخميس المقبل

المزيد

24 أغسطس 2015

"نفط عمان" تطلق حملة "رحلة" في ظفار للتوعية بمعايير السلامة في محطات تعبئة الوقود

المزيد

21 مارس 2016

تدشين "العربات السياحية المتنقلة" بميناء صلالة والمواقع السياحية في ظفار.. وتأكيدات على دور المشروع في تنمية القطاع

المزيد

13 أغسطس 2017

بنك ظفار يطلق حملة "نحو عالم أخضر" للتوعية البيئية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السعيدي: "الصحة" تحقق نسبة تعمين 71%.. وتستوعب 2869 عمانيًا محل الوافدين

المحليات - أخبار

"ديم" تحصّل 700 ريال رسومًا لتوصيل الخدمة.. و30 ريالا لقطعها

الاقتصاد - محلي

"الداخلية" تعمم التصويت الإلكتروني في انتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

٤٨ مستفيدا من برنامج الكفاءات الحكومية لتحسين بيئة العمل وتعزيز القيادات الإدارية

المحليات - أخبار

"قانون الإفلاس" يحمي حقوق الدائنين بأحكام رادعة تصل لإسقاط بعض الحقوق المدنية

الاقتصاد - محلي

حرية تحويل الأموال والاستيراد المباشر وإلغاء الشريك المحلي أبرز تسهيلات "الاستثمار الأجنبي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

بيان إلى القراء الأعزاء

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مطار مسقط الدولي ينجح في استقبال الطائرة "380 A" العملاقة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة