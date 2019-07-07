إطلاق حملة للتوعية السياحية في ظفار.. الخميس

صلالة - الرؤية

تطلق المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بالشراكة مع "العُمانية للغاز الطبيعي المُسال" حملة للتوعية السياحية الخميس المقبل، وتستمر 30 يوما بالتزامن مع فترة مهرجان صلالة السياحي، وذلك انطلاقاً من دور المديرية العامة في نشر ثقافة الوعي السياحي واستكمالاً لجهودها في هذا المجال بالتعاون مع مختلف الجهات الرسميّة والشركاء السياحيين في تنفيذ برامج التوعية السياحية التي من شأنها تهيئة كافة الظروف لإنجاح الموسم السياحي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الافراد وحث الأهالي والزوار على المحافظة على المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وارتباط ذلك بالصحة العامة للأفراد والإبقاء على المنظر الجمالي بمختلف ولايات المحافظة التي تشهد ازدحاما كبيرًا من السياح والزوار خلال موسم الخريف، من خلال توظيف استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل المتاحة.

وأشار مروان بن عبدالحكيم الغساني مدير دائرة الترويج السياحي بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار إلى وجود استراتيجية متواصلة مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال وتترجم من خلال تنفيذ حملة وعي سياحي على نطاق واسع بهدف تعزيز الوعي للمحافظة على نظافة البيئة وعدم التعرّض للمسطحات الخضراء والمرافق العامة والتحذير من مخاطر السباحة في البحر والعيون المائية خلال فترة موسم الخريف وذلك عبر استخدام اللوحات الإعلانية في الطرقات والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة في هذا المجال.

وأعرب الأحنف بن أحمد الزبيدي رئيس قسم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال عن سعادته بالتعاون مجدداً مع وزارة السياحة في الترويج لثقافة السياحة البيئية ونشر ثقافة السلامة المرورية خلال فترة موسم الخريف، مؤكدا أنّ هذه الشراكة منصّة فاعلة للتوعية والترويج السياحي، حيث تمتد هذه الشراكة الاستراتيجية لسنوات عززت من ملامح السياحة في السلطنة بوجه عام وفي محافظة ظفار بوجه خاص. وتأتي هذه المبادرة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بهدف تحقيق التنمية المستدامة.