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ضبط 21 متهمًا بقضايا مختلفة بمسقط

الأحد 07 يوليو 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

ضبط 21 متهمًا بقضايا مختلفة بمسقط

 

ضبطت قيادة شرطة محافظة مسقط 13 متهما ومتهمة من جنسيات آسيوية بتهمتي ممارسة الدعارة ومخالفتهم قانوني العمل والإقامة.

وقال مصدر بشرطة عمان السلطانية بأنّه تم ضبط المتهمين في عدة مبانٍ مختلفة تستخدم لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب العامة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي السياق نفسه، ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على ثمانية متهمين من جنسيات آسيوية في ستة قضايا مختلفة، بينهم شخصان اثنان قاما بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، وامرأة من جنسية عربية قامت بالسرقة والتخريب من محل صالون نسائي، وآسيوي يتاجر بالتبغ والسجائر الممنوعة، كما ضبطت ثلاث نساء من جنسية إفريقية لمخالفتهن قانوني العمل والإقامة، ومواطن خالف قانون الطفل من خلال إقدامه على سحب ابنه ذي الأعوام الأربعة داخل عربة الأطفال وربطها بحبل في مركبته بهدف التسلية والمرح والترفيه.

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