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"الكان 2019": أفيال كوت ديفوار تخشى نسور مالي رغم انحياز التاريخ

الأحد 07 يوليو 2019 06:33 م بتوقيت مسقط

"الكان 2019": أفيال كوت ديفوار تخشى نسور مالي رغم انحياز التاريخ

القاهرة - الوكالات

عبر إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن أمله في عبور عقبة مالي بـ"ثمن نهائي أمم إفريقيا" اليوم، معبرا عن تخوفه من المفاجآت بعد خروج مصر والكاميرون والمغرب مبكرا من البطولة.

وقال كمارا -في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: يتعيَّن علينا الحذر الشديد بعد وداع ثلاث منتخبات كبيرة. نأمل أن نواصل مشوارنا في البطولة، نُدرك أن المباراة صعبة، لكننا قادرون على تحقيق ما نصبو إليه.

وفي المقابل، قال محمد مجاسوبا مدرب مالي، في المؤتمر الصحفي: ظهرنا بمستوى رائع في الدور الأول ونجحنا في حصد 7 نقاط. نحن هنا لكتابة تاريخ جديد لمالي. وأضاف مجاسوبا: مواجهة كوت ديفوار تمثل تاريخًا جديدًا لي في مشواري التدريبي؛ لأنها ستُسهم في انتقال المنتخب لدور الثمانية. حصول لاعبي مالي على عروض أوروبية أمر جيد، لكن يجب التركيز الشديد في المباراة.

وقال جوناثان كودجيا مهاجم منتخب كوت ديفوار: إن خروج منتخبي مصر والمغرب من دور الـ16 درس لابد أن نتعلم منه قبل ملاقاة مالي. وأضاف مهاجم كوت ديفوار: ينحاز لنا التاريخ أمام مالي في كل المواجهات السابقة، غير أن ذلك ليس كافيا، علينا بذل كل الجهود من أجل الفوز حتى لا نقع في الفخ الذي وقعت فيه المغرب ومصر والكاميرون.

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