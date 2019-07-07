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متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

الأحد 07 يوليو 2019 04:54 م بتوقيت مسقط

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

 

اختلفت كثير من الدول الإسلامية  في المنطقة العربية حول تحديد يوم عيد الفطر الماضي؛ فكان الثلاثاء 4/5/2019، هو أول أيام عيد الفطر في قطر والإمارات والسعودية، وكان الأربعاء 5/5 2019 هو أول أيام عيد الفطر في السلطنة ومصر والأردن.

والجميع يتساءل هل سيتكرر الخلاف مع عيد الأضحى المبارك ؟ّ،

المعروف أن دورة القمر تبدأ من اللحظة التي تقف فيها الشمس إلى جوار القمر في السماء، وبالطبع لا يمكن لنا أن نرى المشهد لأن الشمس تعمينا بنورها، لكن يمكن حساب الأمر فلكيا بدقة.

بعد ذلك يبتعد القمر عن الشمس شيئا فشيئا حتى يمكن رؤيته، وتعتمد إمكانية رؤية الهلال على الفارق الزمني بين لحظة الاقتران والغروب التالي له، فإذا كان الفارق أكبر، تحرك القمر مسافة أكبر، وكان احتمال رؤيته أكبر بالتبعية.

بالنسبة للتقويم الهجري، فإنه يعتمد على الرؤية كشرط لبداية الشهر، فإذا كان القمر قد ابتعد كفاية عن الشمس في يوم الرؤية يمكن رصده بعد غروب الشمس وإعلان اليوم التالي بداية للشهر الهجري، وإذا لم يحدث ذلك أعلن أن اليوم التالي هو المتمم.

وقد اتفقت الدول العربية من جديد هذه المرة، وبدأت ذي القعدة في الموعد نفسه، أما بالنسبة لشهر ذي الحجة فإن الأمر كذلك يحتاج لبعض النظر فيه.

فيقول علماء الفلك إن القمر سيقف إلى جوار الشمس مجددا قبل الغروب، وستخرج كل الدول العربية للبحث عن الهلال بعد غروب اليوم نفسه، وسيمكث القمر في السماء بعد الغروب مسافة ليست طويلة، لكنها رغم ذلك كافية لكي يرصد الهلال بوضوح عبر التلسكوبات.

ويحدث الخلاف بين الدول العربية حول الشهور الهجرية حينما يمكث القمر قليلا بعد الغروب، في حالة تحديد هلال شوال الفائت كانت المشكلة أن الهلال بقي بعد الغروب نحو خمس دقائق فقط، أما في حالة ذي الحجة فإن الهلال سيبقى لنحو نصف ساعة؛ مما يسهل الاتفاق حول رؤيته.

بناء على ذلك، فإنه يرجح أن تتفق الدول العربية هذا العام حول موعد غرة ذي الحجة، الذي سيكون في الثاني من أغسطس القادم، ويعني ذلك بالتبعية اتفاقا حول أول أيام عيد الأضحى، الذي سيكون الأحد 11 أغسطس 2019.

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