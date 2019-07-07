سماء السلطنة على موعد مع خسوف جزئي للقمر .. الثلاثاء

مسقط - العمانية

تشهد سماء السلطنة والوطن العربي مساء يوم الثلاثاء القادم والساعات الأولى من يوم الأربعاء خسوفاً جزئياً للقمر وسيستمر لمدة ساعتين و58 دقيقة وسيكون 65% من الطرف الشمالي للقمر منزوٍ في ظل الأرض.