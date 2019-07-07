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سماء السلطنة على موعد مع خسوف جزئي للقمر .. الثلاثاء

الأحد 07 يوليو 2019 03:16 م بتوقيت مسقط

سماء السلطنة على موعد مع خسوف جزئي للقمر .. الثلاثاء

 

مسقط - العمانية

تشهد سماء السلطنة والوطن العربي مساء يوم الثلاثاء القادم والساعات الأولى من يوم الأربعاء خسوفاً جزئياً للقمر وسيستمر لمدة ساعتين و58 دقيقة وسيكون 65% من الطرف الشمالي للقمر منزوٍ في ظل الأرض.

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