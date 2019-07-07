غَنِيٌّ بكَ ما دُمْتَ وَاصِلِي



د. صالح الفهدي | سطنة عمان

بمِلءِ فؤادي إِن ْرَجَوْتُ نَوائِلي

وقَدْ نَفَدَتْ مِنِّي جميعُ وسائلي

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دَعَوْتُكَ يا رَبَّاهُ، مَنْ لِي أُسِرُّهُ

بمكنونِ قلبي، يا عليمَ دواخلي؟

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ومَنْ ذَا يجُيبُ الْعَبْدَ، يَفتَحُ بابَهُ

فَيُوْسِعُ لِلْمَكْروبِ كُلَّ الْمَدَاخِلِ؟

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سِواكَ إِلهي تُسْعِفُ الْقلبَ بالنَّدى

وتَنْسِفُ ثِقـْـلاً مِنْ شقيِّ الْحَمَائلِ

فَإِنْ يَكُ قلبي ضائِقاً في هُمُومِهِ

تَدَاعَى عليـــهِ كُلُّ رامٍ ونابلِ

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جَأَرْتُ بأذْكَارِ الدُّعاءِ لِخالِقٍ

يُجِيرُ الَّذي يدعوهُ وَقْعَ النَّوازِلِ

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وأيُّ طريقٍ أقتفيهِ يَجُرُّني

لِضِيقٍ، ولِي في اللهِ طِيبُ الْمَنازِلِ؟

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دَعَاني لِدَعْواهُ، وقَرَّبَ سَمْعَهُ

فَمَا قَطُّ يُقْصِي راجياً أيَّ حائلِ

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أُجِلُّ حياءَ النَّفسِ في طِلْبِ حاجةٍ

لغيرِ إلهٍ مُوسِعِ الْفَضْلِ، عادلِ

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فإنْ جادَ فَهْوَ الْجُودُ في الْأَصلِ والنَّدَى

وإِنْ لَمْ، فَفِي الْعُقْبَى عَطَاءٌ لِسَائِلِ

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لَعَمْرِيَ ما أَذْلَلْتُ نَفْسِيَ طَارِقاً

سِوَى بابِهِ، أَنْعِمْ بأكرَمِ نائِلِ

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كأنِّيْ بنفسي في جوادٍ مُطَهَّمٍ

أَبِيٍّ، شكيمٍ، مِنْ أثيلِ الْأصائلِ

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أنا الفارِسُ الْمِغْوَارُ لا هَانَ عِرْضُهُ

عَتِيَّ قَنــــــاةٍ مِنْ سُــــراةِ الْقبائِلِ

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كَأَشْوَسَ، صَمصامٍ إلى النَّجمِ ناظرٌ

فَمَا قَطُّ يُغـــْوَى في متاهِ الْمَجاهِلِ

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عزيزٌ على نفسيْ الشَّريفةِ مَوْضِعاً

تَذلُّ بِهِ مِنْ صـَـــــاغِرٍ ومُخَاتِلِ

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زهُدْتُ بمُلْكِ النَّاسِ حتَّى رأيْتَني

غَنِيّاً بكَ اللَّهُمَّ ما دُمْتَ وَاصِلِي