نَكِّسِي الأَعْلامَ*



أحمد بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عمان

نَكِّسي الأعلامَ حُزنا يا (تشاد)

غربَ النجمُ فذا يومُ الحِدادْ

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عن سَمانا غربَ النجمُ الذي

(طيبة*) تبكيه بُعدا و(الرشاد*)

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لم يمُتْ لكنَّه سارَ إلى

عَالَمٍ فيه عُروجٌ للحَصَاد

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فغَراسٌ قد نَما في روضةٍ

قد رَواها كَوثريُّ الاجتهاد

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وكأني إذْ أراه داخلا

جنةَ الخُلدِ أميراً للعباد

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وألوفٌ خلفَه قد دَخلوا

دينَ ربي فنَجوا يومَ المعاد

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وارتقَى ثم ارتقَى مَنْ سلكوا

منهجَ النورِ بمعراجِ ازدياد

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مُرتقاه لسعودٍ خالدٍ

و وصولٍ في مَغاني الانقياد

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ومع الآياتِ نبضٌ دائمٌ

فبه (يحيى) سيحيا والبلاد

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ودموعُ العينِ من (رابطةٍ)*

بَلَّت التُرَب فيا نعمَ الوِساد

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وجموعٌ فُجِعتْ من نبأٍ

إذْ حُسامُ الخيرِ واراه الغِّماد

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ومَيادينُ هُدى في صدرِها

فارسٌ أتقنَ ترويضَ الجياد

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يا لمحرابٍ سَناه سَجدةٌ

وبما يُلقيه ذا المنبرُ ماد

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يا لسطرٍ خطُ يُمناه به

نورُ علمٍ من سنا عينٍ وضَاد

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يا لدربٍ كم خَطاها دَاعيا

لم يبالِ بنجادٍ و وِهَاد

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قالَ : إني لتشادَ شُعلةٌ

وأنا النورُ لِما بعدَ تشاد

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ليعمَّ الخيرُ في كلِّ الدُّنا

دعوةٌ للحقِ نبراسُ الجهاد

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لأرى (أَفريِقِيَا) في قمةٍ

أهلنا فيها أساطينُ العِمَاد

//

كم سَعينا بائتلافٍ رغمَ مَا

في سبيلِ الخيرِ والنورِ يُكاد

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لفقيرٍ مزَّقُوا أثوابَه

ومريضٍ مَنعوا عنه الضَّمَاد

//

مسَّنا التقصيرُ من اخوتِنا

وجوارٌ ضرَّنا يومَ التناد

//

وبقينا بين وهمٍ الاتحادْ

ومآسيِ الغربِ من شرِّ اتحاد

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أنا إنْ أرحلُ خَلْفِي أُمَّةٌ

ستشقُ الدربَ في كلِّ النِّجاد

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فلها استوْدَعْتُ رَبِّي دَعوةً

وبها استوْدَعْتُ هِمَّات العِباد

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هوامش:

(1) *في رثاء المرحوم الشيخ الدكتور يحيى عبد الله أحمد من جمهورية تشاد

(2) *مؤسستان خيريتان في تشاد.

(3) ‎*رابطة العلماء