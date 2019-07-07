نَكِّسِي الأَعْلامَ*

أحمد بن هلال بن محمد العبري | سلطنة عمان
نَكِّسي الأعلامَ حُزنا يا (تشاد)
غربَ النجمُ فذا يومُ الحِدادْ
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عن سَمانا غربَ النجمُ الذي
(طيبة*) تبكيه بُعدا و(الرشاد*)
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لم يمُتْ لكنَّه سارَ إلى
عَالَمٍ فيه عُروجٌ للحَصَاد
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فغَراسٌ قد نَما في روضةٍ
قد رَواها كَوثريُّ الاجتهاد
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وكأني إذْ أراه داخلا
جنةَ الخُلدِ أميراً للعباد
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وألوفٌ خلفَه قد دَخلوا
دينَ ربي فنَجوا يومَ المعاد
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وارتقَى ثم ارتقَى مَنْ سلكوا
منهجَ النورِ بمعراجِ ازدياد
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مُرتقاه لسعودٍ خالدٍ
و وصولٍ في مَغاني الانقياد
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ومع الآياتِ نبضٌ دائمٌ
فبه (يحيى) سيحيا والبلاد
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ودموعُ العينِ من (رابطةٍ)*
بَلَّت التُرَب فيا نعمَ الوِساد
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وجموعٌ فُجِعتْ من نبأٍ
إذْ حُسامُ الخيرِ واراه الغِّماد
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ومَيادينُ هُدى في صدرِها
فارسٌ أتقنَ ترويضَ الجياد
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يا لمحرابٍ سَناه سَجدةٌ
وبما يُلقيه ذا المنبرُ ماد
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يا لسطرٍ خطُ يُمناه به
نورُ علمٍ من سنا عينٍ وضَاد
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يا لدربٍ كم خَطاها دَاعيا
لم يبالِ بنجادٍ و وِهَاد
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قالَ : إني لتشادَ شُعلةٌ
وأنا النورُ لِما بعدَ تشاد
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ليعمَّ الخيرُ في كلِّ الدُّنا
دعوةٌ للحقِ نبراسُ الجهاد
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لأرى (أَفريِقِيَا) في قمةٍ
أهلنا فيها أساطينُ العِمَاد
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كم سَعينا بائتلافٍ رغمَ مَا
في سبيلِ الخيرِ والنورِ يُكاد
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لفقيرٍ مزَّقُوا أثوابَه
ومريضٍ مَنعوا عنه الضَّمَاد
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مسَّنا التقصيرُ من اخوتِنا
وجوارٌ ضرَّنا يومَ التناد
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وبقينا بين وهمٍ الاتحادْ
ومآسيِ الغربِ من شرِّ اتحاد
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أنا إنْ أرحلُ خَلْفِي أُمَّةٌ
ستشقُ الدربَ في كلِّ النِّجاد
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فلها استوْدَعْتُ رَبِّي دَعوةً
وبها استوْدَعْتُ هِمَّات العِباد
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هوامش:
(1) *في رثاء المرحوم الشيخ الدكتور يحيى عبد الله أحمد من جمهورية تشاد
(2) *مؤسستان خيريتان في تشاد.
(3) *رابطة العلماء