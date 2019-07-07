أنا في روعةِ العشَّاقِ طفلٌ*

أبو نبراس البوصافي | مسقط
إذا ما الصَّيْفُ حلَّ على بِلادي
فرحْتُ كأنَّ لي بسْتانَ جادِي
//
فرحْتُ وقمْتُ منْ عيْنيَّ برْقًا
لأقْطفَ زهـرةً منْ كلِّ وادي
//
فأينَ مقامُكمْ سأكونُ فيكمْ
ولو سُكْناكمُ بِرَكُ الغِمادِ
//
وأرحلُ في بساطِ العلْمِ علِّي
سأُمْطَرُ بالفرائدِ والسَّدادِ
//
أنا والصَّيفُ مذْ كنَّا صغاراً
نصاحبُ بعْضَنا فوقَ الجِيادِ
//
وحتَّى لوْ تعقَّبَنا انْثباطٌ
وحتى لو بُلِعْنا في الشِّدادِ
//
فيسْبقُني وأسْبقهُ مراراً
ونحنُ بهمَّةٍ نحوَ المُرادِ
//
صَباحاً كان في مزمارِ شعْري
صداحٌ ما ثوى نحو الرقادِ
//
بلِ العلياءُ توقظُهُ جهاراً
تقودُ لجامهُ بين العبادِ
//
دفاترُ قدْ تجَوَّلُ حولَ رأْسي
أريجُ صِحافِها مسْكُ الفؤادِ
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لأوُلدَ منْ ضياءِ الشَّمسِ ضوءًا
وألْقي لي التحيَّةَ بانْفرادِ
//
وفي بمةٍ مناراتٌ كِثارٌ
ترنَّمَ بِاسْمها إنشادُ حادي
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يديَّ بكفِّها تختالُ ضحْكًا
تنَقِّشُها بصاداتٍ وضادِ
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بهذا النقشِ أشكالٌ وعلمٌ
تصفِّقُ من حلاوتِها الأيادي
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أنا في روعةِ العشَّاقِ طفلٌ
تبَسَّمَ حظُّهُ في كلِّ نادي
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سلامُ اللهِ ما حلَّت بكتْفٍ
بلابلُ عزَّةٍ بين الشَّوادي
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*هامش: قصيدة تم القاؤها في حفل افتتاح المركز الصيفي بمدرسة أبي بن ثابت للتعليم الأساسي بقرية بمه في ولاية قريات بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩