

أبو نبراس البوصافي | مسقط

إذا ما الصَّيْفُ حلَّ على بِلادي

فرحْتُ كأنَّ لي بسْتانَ جادِي

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فرحْتُ وقمْتُ منْ عيْنيَّ برْقًا

لأقْطفَ زهـرةً منْ كلِّ وادي

//

فأينَ مقامُكمْ سأكونُ فيكمْ

ولو سُكْناكمُ بِرَكُ الغِمادِ

//

وأرحلُ في بساطِ العلْمِ علِّي

سأُمْطَرُ بالفرائدِ والسَّدادِ

//

أنا والصَّيفُ مذْ كنَّا صغاراً

نصاحبُ بعْضَنا فوقَ الجِيادِ

//

وحتَّى لوْ تعقَّبَنا انْثباطٌ

وحتى لو بُلِعْنا في الشِّدادِ

//

فيسْبقُني وأسْبقهُ مراراً

ونحنُ بهمَّةٍ نحوَ المُرادِ

//

صَباحاً كان في مزمارِ شعْري

صداحٌ ما ثوى نحو الرقادِ

//

بلِ العلياءُ توقظُهُ جهاراً

تقودُ لجامهُ بين العبادِ

//

دفاترُ قدْ تجَوَّلُ حولَ رأْسي

أريجُ صِحافِها مسْكُ الفؤادِ

//

لأوُلدَ منْ ضياءِ الشَّمسِ ضوءًا

وألْقي لي التحيَّةَ بانْفرادِ

//

وفي بمةٍ مناراتٌ كِثارٌ

ترنَّمَ بِاسْمها إنشادُ حادي

//

يديَّ بكفِّها تختالُ ضحْكًا

تنَقِّشُها بصاداتٍ وضادِ

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بهذا النقشِ أشكالٌ وعلمٌ

تصفِّقُ من حلاوتِها الأيادي

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أنا في روعةِ العشَّاقِ طفلٌ

تبَسَّمَ حظُّهُ في كلِّ نادي

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سلامُ اللهِ ما حلَّت بكتْفٍ

بلابلُ عزَّةٍ بين الشَّوادي

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*هامش: قصيدة تم القاؤها في حفل افتتاح المركز الصيفي بمدرسة أبي بن ثابت للتعليم الأساسي بقرية بمه في ولاية قريات بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩