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(Maersk) ترفع أسعار خدماتها في الخليج

السبت 06 يوليو 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

(Maersk) ترفع أسعار خدماتها في الخليج

 

عواصم - الوكالات

انضمت شركة "Maersk" الدنماركية العملاقة إلى قائمة شركات النقل البحري الدولية الكبيرة التي رفعت أسعار خدماتها في منطقة الخليج، بسبب زيادة التوترات فيه.

وأعلنت A.P. Moller – Maersk التي تعد أكبر شركة في مجال شحن الحاويات على مستوى العالم، وتقدر حصتها في مجمل عمليات النقل البحري بنحو 18%، أن التصاعد غير المتوقع والخطير للغاية الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة يؤثر على التكاليف التشغيلية للشحن في المنطقة.

وأكدت الشركة العملاقة أنها ستفرض رسوما طارئة للمخاطر عالميا تُطبق على كل الشحنات من وإلى منطقة الخليج، موضحة أن الرسوم الإضافية بقيمة 42 دولارا تفرض على كل حاوية قياس 20 قدما للشحنات المتجهة إلى بعض الموانئ في السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت والعراق وسلطنة عمان.

كانت شركة البحر المتوسط للشحن MSC، ومقرها في سويسرا، وCMA CGM الفرنسية وAPL التابعة لـNeptune Orient Lines السنغافورية، بالإضافة إلى Hapag-Lloyd الألمانية، قد أبلغت زبائنها في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن زيادة أسعار خدماتها.

وجاءت هذه الإجراءات في ظل سلسلة حوادث استهداف السفن التجارية في خليج عمان والتي اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها، وذلك على خلفية تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة.

 

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