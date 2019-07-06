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منح نحو 11 ألف قطعة أرض سكنيّة بنهاية مايو

السبت 06 يوليو 2019 06:58 م بتوقيت مسقط

منح نحو 11 ألف قطعة أرض سكنيّة بنهاية مايو

مسقط - العمانية

بلغ عدد قطع الأراضي السكنيّة الممنوحة بمحافظات السلطنة 10 آلاف و925 قطعة أرض بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة بـ 17 ألفا و447 قطعة أرض بنهاية مايو 2018، فيما بلغ عدد قطع الأراضي التي تمّ منحها خلال شهر مايو 2019 فقط ألفا و935 قطعة، 26 بالمائة منها في محافظة الداخلية وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية مايو 2019 في محافظة الداخلية 3 آلاف و127 قطعة أرض مقارنة بـ 3 آلاف و794 قطعة بنهاية مايو 2018 فيما بلغ العدد بمحافظة مسقط ألفا و537 قطعة مقارنة بألف و377 قطعة بنهاية مايو 2018م في حين بلغ العدد بمحافظة شمال الشرقية ألفا و431 قطعة مقارنة بألفين و781 قطعة بنهاية مايو 2018.

وبلغ عدد قطع الأراضي السكنيّة الممنوحة بمحافظة جنوب الشرقية ألفا و141 قطعة مقارنة بألف و400 قطعة تمّ منحها بنهاية مايو 2018م، وفي محافظة البريمي بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفا و104 قطع مقارنة بـ 69 قطعة بنهاية مايو 2018م. كما بلغ العدد في محافظة جنوب الباطنة ألفا و103 قطع مقارنة بـ 3 آلاف و3 قطع أراض سكنيّة تمّ منحها بنهاية مايو 2018م.

وفي محافظة مسندم بلغ عدد قطع الأراضي السكنيّة الممنوحة بنهاية مايو الماضي 470 قطعة مقارنة بـ 8 قطع بنهاية مايو 2018م فيما تمّ منح 284 قطعة بمحافظة الوسطى مقارنة بـ 424 قطعة بنهاية مايو 2018م.

وفي محافظة شمال الباطنة (باستثناء ولاية صحار) تم منح 391 قطعة أرض سكنية مقارنة بـ 513 قطعة بنهاية مايو 2018م في حين تمّ منح 224 قطعة أرض بمحافظة ظفار مقارنة بـ 867 قطعة خلال نفس الفترة من عام 2018. كما بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة الظاهرة 113 قطعة بنهاية مايو 2019م مقارنة بـ 3 آلاف و211 قطعة بنهاية مايو 2018.

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