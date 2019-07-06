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"التوجيه المهني": منافذ متعددة لاستقبال استفسارات الطلاب حول القبول الموحد

السبت 06 يوليو 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

"التوجيه المهني": منافذ متعددة لاستقبال استفسارات الطلاب حول القبول الموحد

 

مسقط - يعقوب الغيثي

أعلن المركز الوطني للتوجيه المهني عن جاهزيته التامة لاستقبال كافة الاستفسارات الواردة من طلبة دبلوم التعليم العام الدارسين داخل وخارج السلطنة وأولياء أمورهم، وذلك عقب صدور نتائج دبلوم التعليم العام وفتح خاصية تعديل رغبات اختيار البرامج الدراسية التي ينوي الطالب دراستها في مختلف التخصصات عبر الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد، الذي سيفتح بعد غدٍ الثلاثاء، لتعديل الرغبات أو إضافة أي برامج جديدة بعد أن تمّ التسجيل في الفترة ما بين (الأول من أبريل وحتى الأول من يونيو). ويقدّم التوجيه المهني خدماته المتعددة للإجابة عن الاستفسارات من خلال منافذ مختلفة، يأتي في مقدمتها فريق التوعية بالمركز الوطني للتوجيه المهني، ومراكز الدعم في مختلف محافظات السلطنة، والتي تمّ الإعلان عنها سابقا.

كذلك يقدم التوجيه المهني خدمة الدعم لطلبة دبلوم التعليم العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في حساباته المختلفة في تويتر وإنستجرام من خلال الرابط (ncgc_moe) وخدمة الإجابة الفورية عن الاستفسارات على الواتساب على الرقم (93703701).

ويسعى المختصون بالمركز الوطني للتوجيه المهني إلى تسهيل كافة الإجراءات وتقديم جميع أوجه المساعدة للطلبة وأولياء أمورهم من خلال الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز. وتتركز استفسارات الطلبة خلال الأعوام السابقة حول فقدان كلمة السر وأفضلية البرامج الدراسية من ناحية الفرص الوظيفية المتوفرة لها في السوق المحلي، بجانب الطريقة الأنسب لترتيب البرامج الدراسية والتي تمكن الطالب من الحصول على مقعد شاغر للدراسة.

 

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