البلوشي يرعى ختام برنامج الكفاءات الحكومية.. غدًا

مسقط - الرؤية

يرعى معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، غداً الأحد حفل تكريم الكفاءات الحكومية النسخة الثالثة الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة وشركة كفاءة لتنمية الموارد البشرية، وذلك بفندق شيراتون، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وشارك في البرنامج عدد ٤٨ من المديرين العموم ومساعديهم ومن في حكمهم من الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وهدف البرنامج بشكل عام إلى تطوير الجانب القيادي لدى الشخصيّات التي تتمتع بإمكانيات عالية للتغيير، باكتساب العديد من المهارات منها فهم القطاع الحكومي من خلال التطورات في نطاق إدارة المؤسسات الحكومية، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع فعال ومتجاوب، واكتساب الخبرة العملية وتطبيقها بثقة، إضافة إلى تحسين المعرفة ومهارات الإدارة العليا في السلطنة من خلال تحسين بعض القدرات منها التخطيط الاستراتيجي والساسي والاجتماعي، وقياس إدارة الاداء، إدارة المشاريع، قيادة التغيير، قيادة فرق العمل والتواصل.